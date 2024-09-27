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Posted 27 сентября, 05:52

Published 27 сентября, 05:52

Modified 27 сентября, 06:48

Updated 27 сентября, 06:48

Женщина на остановке развеселила жителей Приморья

Все мы в душе дети: небольшой танец на остановке порадовал жителей Приморья — видео

27 сентября 2024, 05:52
Фото: 1MI

Женщина на остановке развеселила жителей Приморья

Сюжет
Дети
Жительница Владивостока зарядила всех вокруг хорошим настроением. Для этого женщине достаточно было

Жительница Владивостока зарядила всех вокруг позитивом. Своим хорошим настроением она поделилась через небольшой «танец» на автобусной остановке. Женщина просто сидела на лавочке и болтала ногами, как любят делать дети. Такое погружение в беззаботные времена никому не помешает.

Видео: vostokmedia.com.

Правильно говорят, что главное — любить и радовать своего внутреннего ребёнка. Так можно будет оставаться позитивными и заряжать других.

Ранее «Восток-Медиа» писало о маленьком хищнике, которого видели в пригороде Владивостока.

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#Общество#Видео#Дети
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