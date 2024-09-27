Все мы в душе дети: небольшой танец на остановке порадовал жителей Приморья — видео

Жительница Владивостока зарядила всех вокруг позитивом. Своим хорошим настроением она поделилась через небольшой «танец» на автобусной остановке. Женщина просто сидела на лавочке и болтала ногами, как любят делать дети. Такое погружение в беззаботные времена никому не помешает.