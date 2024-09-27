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Posted 27 сентября, 09:21

Published 27 сентября, 09:21

Modified 27 сентября, 09:21

Updated 27 сентября, 09:21

Завтра в Приморье ожидается хорошая погода без осадков

Завтра в Приморье ожидается хорошая погода без осадков

27 сентября 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Прогноз погоды
Завтра в Приморье существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет варьироваться от +1…+12°C ночью до +18…+23°C днем.

Ветер будет дуть с северного направления умеренной силы, что создаст приятные условия для прогулок и занятий на свежем воздухе, сообщает «Примгидромет».

Прогноз погоды для ключевых городов Приморья:

  • Владивосток: В столице края ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть с севера, а к второй половине дня сменится на южный умеренный. Ночная температура колеблется в пределах +9…+11°C, дневная — +18…+20°C.
  • Уссурийск: Небольшая облачность и отсутствие осадков также ожидаются в Уссурийске. Ветер здесь будет северным, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, а днем поднимется до +21…+23°C.
  • Находка: В этом городе погода будет аналогичной — небольшая облачность и отсутствие осадков, только ветер будет слабым. Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне +9…+11°C, а днем — +20…+22°C.
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