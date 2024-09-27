Звезды спортивной журналистики встретились со студентами ДВФУ

В ходе диалога с учащимися представители «Роспрессы» рассказали о своем спортивном и журналистском карьерном пути, вспомнили о неординарных и драматичных случаях, обсудили последние новости спортивного сообщества. Кроме того, студенты спросили совета, стоит ли специалистам медиасферы начинать работать до выпуска из университета. В ответ эксперты подчеркнули, что без практического опыта подготовка начинающих журналистов никогда не будет действительно эффективной, и работать нужно начинать чем раньше, тем лучше.