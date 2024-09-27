Звезды спортивной журналистики встретились со студентами ДВФУ

Posted 27 сентября, 05:31
Published 27 сентября, 05:31
Modified 27 сентября, 05:33
Updated 27 сентября, 05:33
Журналисты и мастера медиа-коммуникаций встретились со студентами, в неформальной обстановке обсудили с ними последние новости из мира спорта, рассказали об особенностях работы спортивных медиа, а также поговорили с начинающими журналистами ДВФУ о том, как и когда стоит начать профессиональную карьеру.
На встречу со студентами приехали спортивные комментаторы Денис Казанский, Сергей Гимаев и Виталий Магранов, ведущий программы «Скользкий лед» Андрей Николишин, эксперты каналов «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Роман Широков и Алексей Копейкин, главный продюсер хоккейных трансляций «Матч ТВ» Андрей Лазуткин, а также пресс-атташе национальной сборной России по хоккею, шеф-редактор отдела хоккея «Спорт-Экспресс» Марат Сафин. Открытый разговор был организован в партнерстве с хоккейным клубом «Адмирал».
«Благодарю, что выступили с инициативой провести встречу с ребятами — для наших студентов это полезный опыт. Наш университет придерживается модели практико ориентированного обучения, когда вместе с теорией ребята получают возможность еще в период обучения получать прикладные компетенции от ведущих практиков. Встреча и общение с лучшими спортивными журналистами, телеведущими, комментаторами матчей — настоящими мэтрами профессии — могут определить направления профессионального развития молодых специалистов. В первую очередь, конечно, это возможность для наших начинающих журналистов. Но я уверен, что и представители других школ и институтов ДВФУ смогут многое почерпнуть в сегодняшнем разговоре с одними из лучших профессионалов в своей сфере», — поприветствовал гостей ректор ДВФУ Борис Коробец.
В ходе диалога с учащимися представители «Роспрессы» рассказали о своем спортивном и журналистском карьерном пути, вспомнили о неординарных и драматичных случаях, обсудили последние новости спортивного сообщества. Кроме того, студенты спросили совета, стоит ли специалистам медиасферы начинать работать до выпуска из университета. В ответ эксперты подчеркнули, что без практического опыта подготовка начинающих журналистов никогда не будет действительно эффективной, и работать нужно начинать чем раньше, тем лучше.
«Очень сложно научить быть журналистом. На протяжении 5 лет на журфаке вы учитесь очень важным азам и теории, но многое вы сможете понять только на практике. Как показывает опыт успешных журналистов, уже в вузе нужно делать шаги по направлению к работе. Тем более сейчас, когда у всех есть телефоны, и каждый „сам себе медиа“, порог входа гораздо ниже, чем был лет 10-20 назад. Если вы учитесь на журфаке, я вас призываю уже начинать работать. Нужно расширять свой горизонт познаний — только таким образом можно стать настоящим журналистом», — посоветовал студентам спортивный комментатор «1 канала» Денис Казанский.
В завершение разговора учащихся из хоккейной команды ДВФУ пригласили провести товарищеский матч со звездами отечественной спортивной журналистики на «Фетисов Арене». Организовать игру поможет хоккейный клуб «Адмирал». Кроме того, все желающие смогли сфотографироваться с гостями на память и пообщаться с ними лично.
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