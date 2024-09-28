Еще и ДТП: многокилометровая пробка сковала движение в пригороде Владивостока — видео

Posted 28 сентября, 13:53
Published 28 сентября, 13:53
Modified 28 сентября, 13:55
Updated 28 сентября, 13:55
В дальневосточной столице в районе Седанки образовался жуткий затор в сторону центра. Очевидцы сообщают, что столпотворение началось от поворота на низководный мост, а заканчивается лишь где-то на подъезде к Заре.
Вероятно, некоторые автомобилисты не выдержали испытания пробками и притерлись, заняв две полосы перед поворотом, ведущим в Снеговую Падь. Судя по кадрам, авария усугубила и без того тяжелую ситуацию на дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что традиционная пробка сковала улицу Владивостока из-за крупногабаритного ДТП.
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