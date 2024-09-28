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Posted 28 сентября, 13:53

Published 28 сентября, 13:53

Modified 28 сентября, 13:55

Updated 28 сентября, 13:55

Огромный затор образовался в субботний вечер на дороге во Владивостоке

Еще и ДТП: многокилометровая пробка сковала движение в пригороде Владивостока — видео

28 сентября 2024, 13:53
Фото: vostokmedia.com

Огромный затор образовался в субботний вечер на дороге во Владивостоке

Путь из пригорода в центр Владивостока стал настоящим квестом для автомобилистов. Нужно было преодолеть не только большую пробку, но и ДТП, которое усугубило ситуацию.

В дальневосточной столице в районе Седанки образовался жуткий затор в сторону центра. Очевидцы сообщают, что столпотворение началось от поворота на низководный мост, а заканчивается лишь где-то на подъезде к Заре.

Вероятно, некоторые автомобилисты не выдержали испытания пробками и притерлись, заняв две полосы перед поворотом, ведущим в Снеговую Падь. Судя по кадрам, авария усугубила и без того тяжелую ситуацию на дороге.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что традиционная пробка сковала улицу Владивостока из-за крупногабаритного ДТП.

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