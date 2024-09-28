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Posted 27 сентября, 23:39

Published 27 сентября, 23:39

Modified 27 сентября, 23:41

Updated 27 сентября, 23:41

Хорошая погода порадует Приморье в последние выходные сентября

Идеальная погода: солнечные выходные порадуют Приморский край

27 сентября 2024, 23:39
Фото: 1MI

Хорошая погода порадует Приморье в последние выходные сентября

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Погода
Судя по синоптической обстановке, сентябрь совсем робко напоминает о том, что осень вступает в свои права. В Приморском крае по-прежнему солнечно, а температуры остаются комфортными для прогулок.

Сегодня, 28 сентября, в регионе существенных осадков не ожидается. Также в крае будет дуть свежий умеренный ветер с севера. Температурный фон составит +18 — +23 °C.

Во Владивостоке немного облачно, к обеду северное дуновение ветра сменится южным. Воздух прогреется до +18 — +20 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, северный ветер разовьется до умеренного в течение дня. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 °C.

В Находке тоже ожидается небольшая облачность и слабый ветерок. Днем термометры покажут +20 — +22 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +17°C;
  • Залив Находка — +16°C;
  • Залив Посьета — +19 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда осень резко нагрянет в Приморский край.

Осень «с двух ног» врывается в Приморье — циклон и холод ударят по краю
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