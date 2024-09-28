Идеальная погода: солнечные выходные порадуют Приморский край

Posted 27 сентября, 23:39
Published 27 сентября, 23:39
Modified 27 сентября, 23:41
Updated 27 сентября, 23:41
Сегодня, 28 сентября, в регионе существенных осадков не ожидается. Также в крае будет дуть свежий умеренный ветер с севера. Температурный фон составит +18 — +23 °C.
Во Владивостоке немного облачно, к обеду северное дуновение ветра сменится южным. Воздух прогреется до +18 — +20 °C.
В Уссурийске небольшая облачность, северный ветер разовьется до умеренного в течение дня. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 °C.
В Находке тоже ожидается небольшая облачность и слабый ветерок. Днем термометры покажут +20 — +22 °C.
Температура морской воды:
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