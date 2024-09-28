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Posted 28 сентября, 00:53

Published 28 сентября, 00:53

Modified 28 сентября, 00:55

Updated 28 сентября, 00:55

Грабители обворовали грузовые поезда на 3 000 000 рублей в Приморском крае

Обворовывали сети магазинов: налетчики 5 месяцев грабили грузовые поезда в Приморье

28 сентября 2024, 00:53
Фото: 1MI

Грабители обворовали грузовые поезда на 3 000 000 рублей в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Семеро жителей Приморья провернули преступление в несколько миллионов рублей. Они крали не только электронику и детские товары, но и рыбу.

Четыре приморца обворовывали грузовые поезда, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые и еще трое мужчин организовывали налеты на состав грузовых поездов, которые стояли на железнодорожных станциях Кипарисово и Раздольная. Злоумышленники украли бытовую технику, детские товары, игрушки и даже тонну минтая, общая сумма ущерба составила 3 000 000 рублей. Часть награбленного предназначалась для крупных сетей магазинов.

«Для реализации задуманного они вскрывали запорно-пломбирующие устройства на вагонах и после перемещения продукции, желая скрыть следы содеянного, ставили новые пломбы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Соучастники продали товары в интернете, а деньги поделили поровну. То, что не удалось продать, они уничтожили.

Подозреваемых обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище и те же деяния, совершенные в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

«В отношении остальных участников группы расследование не завершено», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина залез в чужую квартиру и украл собачью цепь в Приморском крае.

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