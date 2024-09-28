Огромная толпа пела в унисон: популярная певица приехала во Владивосток — видео

Сегодня, 28 сентября, завершилось двухдневное мероприятие «Приморские муссоны», хедлайнером которого стала исполнительница Максим. Многочисленная толпа гостей прибыла на последний концерт фестиваля, чтобы увидеть всероссийскую любимицу, которая мощно заявила о себе в начале 2000-х годов. Певица по сей день популярна не только среди «олдскулов», но и среди молодежи.