Огромная толпа пела в унисон: популярная певица приехала во Владивосток — видео

Posted 28 сентября, 13:37
Published 28 сентября, 13:37
Modified 28 сентября, 13:39
Updated 28 сентября, 13:39
Сегодня, 28 сентября, завершилось двухдневное мероприятие «Приморские муссоны», хедлайнером которого стала исполнительница Максим. Многочисленная толпа гостей прибыла на последний концерт фестиваля, чтобы увидеть всероссийскую любимицу, которая мощно заявила о себе в начале 2000-х годов. Певица по сей день популярна не только среди «олдскулов», но и среди молодежи.
На концерте царила сумасшедшая атмосфера. Приморцы пели в унисон каждый хит. Но когда Максим пригласила фанаток на сцену, произошел настоящий фурор.
Миниатюрная гостья концерта так хотела посмотреть звезду, что принесла с собой стульчик. Остается надеяться, что девушке все же удалось увидеть кумира воочию.
Завершилось выступление артистки популярнейшей песней, которую знает, судя по всему, каждый россиянин. Трек «Знаешь ли ты» стал эффектным окончанием невероятного концерта.
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