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Posted 28 сентября, 13:37

Published 28 сентября, 13:37

Modified 28 сентября, 13:39

Updated 28 сентября, 13:39

Всероссийская звезда выступила на фестивале «Приморские муссоны» во Владивостоке

Огромная толпа пела в унисон: популярная певица приехала во Владивосток — видео

28 сентября 2024, 13:37
Фото: vostokmedia.com

Всероссийская звезда выступила на фестивале «Приморские муссоны» во Владивостоке

Сюжет
Фестиваль
Певица Максим приехала во Владивосток, чтобы выступить на масштабном фестивале, который гремел в Приморье два дня. Чем запомнился концерт кумира молодежи? — узнаете в материале.

Сегодня, 28 сентября, завершилось двухдневное мероприятие «Приморские муссоны», хедлайнером которого стала исполнительница Максим. Многочисленная толпа гостей прибыла на последний концерт фестиваля, чтобы увидеть всероссийскую любимицу, которая мощно заявила о себе в начале 2000-х годов. Певица по сей день популярна не только среди «олдскулов», но и среди молодежи.

Видео: vostokmedia.com.

На концерте царила сумасшедшая атмосфера. Приморцы пели в унисон каждый хит. Но когда Максим пригласила фанаток на сцену, произошел настоящий фурор.

Фото: vostokmedia.com

Миниатюрная гостья концерта так хотела посмотреть звезду, что принесла с собой стульчик. Остается надеяться, что девушке все же удалось увидеть кумира воочию.

Видео: vostokmedia.com.

Завершилось выступление артистки популярнейшей песней, которую знает, судя по всему, каждый россиянин. Трек «Знаешь ли ты» стал эффектным окончанием невероятного концерта.

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