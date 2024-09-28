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Posted 28 сентября, 06:04

Published 28 сентября, 06:04

Modified 28 сентября, 06:06

Updated 28 сентября, 06:06

Парень серьезно пострадал в ДТП во Владивостока Приморского края

«Почему он без шлема?»: мотоциклист попал в чудовищную аварию в Приморье

28 сентября 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney

Парень серьезно пострадал в ДТП во Владивостока Приморского края

Сюжет
ДТП
Байк перевернут, рядом лежит парень без защитной экипировки на голове. Жители Приморского края шокированы дорожным инцидентом, произошедшим во Владивостоке.

Во Владивостоке случилась авария с участием мотоцикла, сообщили в новых медиа. Было ли это одиночным ДТП, или же есть еще пострадавшие в инциденте — неизвестно. Но байкер, судя по кадрам, серьезно пострадал.

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Приморцы расстроены произошедшим на дороге в дальневосточной столице.

«Жалко парня. Надеюсь, все не так серьезно, как выглядит»;
«Мотоциклисты собрались рядом, наверное все на их глазах произошло. Жесть»;
«А почему он без шлема? Надеюсь, что его сняли уже после падения».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, несмотря на усилия нескольких медбригад, не удалось спасти мужчину, который внезапно потерял сознание во время забега «Мосты Владивостока».

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