«Почему он без шлема?»: мотоциклист попал в чудовищную аварию в Приморье

Posted 28 сентября, 06:04
Published 28 сентября, 06:04
Modified 28 сентября, 06:06
Updated 28 сентября, 06:06
Во Владивостоке случилась авария с участием мотоцикла, сообщили в новых медиа. Было ли это одиночным ДТП, или же есть еще пострадавшие в инциденте — неизвестно. Но байкер, судя по кадрам, серьезно пострадал.
Приморцы расстроены произошедшим на дороге в дальневосточной столице.
«Жалко парня. Надеюсь, все не так серьезно, как выглядит»;
«Мотоциклисты собрались рядом, наверное все на их глазах произошло. Жесть»;
«А почему он без шлема? Надеюсь, что его сняли уже после падения».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, несмотря на усилия нескольких медбригад, не удалось спасти мужчину, который внезапно потерял сознание во время забега «Мосты Владивостока».
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