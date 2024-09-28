«Приморье — Клондайк России»: опытная туристка рассказала о золотой жемчужине страны

В чем же заключается уникальность Приморья? С этим вопросом корреспондент «Восток-Медиа» обратился к туристам со стажем из Спасска-Дальнего. Семья Сергея и Елены Мынкиных не понаслышке знакома с красотами региона, ведь супруги с самого детства изучают местные достопримечательности.