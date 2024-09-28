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Posted 28 сентября, 07:49

Published 28 сентября, 07:49

Modified 28 сентября, 14:12

Updated 28 сентября, 14:12

О путешествиях по Приморскому краю рассказала жительница Спасска-Дальнего

«Приморье — Клондайк России»: опытная туристка рассказала о золотой жемчужине страны

28 сентября 2024, 07:49
Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных

О путешествиях по Приморскому краю рассказала жительница Спасска-Дальнего

Сюжет
Туризм
Туризм активно развивается в Приморском крае. Но, если жители западной части страны рассмотрели в дальневосточном регионе потенциал сравнительно недавно, то местное население восхищается родными землями на протяжении всей жизни.

Приморский край все чаще и чаще притягивает путешественников из разных субъектов России. Более того, иностранцы тоже нередко выбирают маршруты, ведущие к землям дальневосточного региона, и неспроста.

В чем же заключается уникальность Приморья? С этим вопросом корреспондент «Восток-Медиа» обратился к туристам со стажем из Спасска-Дальнего. Семья Сергея и Елены Мынкиных не понаслышке знакома с красотами региона, ведь супруги с самого детства изучают местные достопримечательности.

Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных
«По моим сложившимся впечатлениям, Запад — это больше парковая зона, а Север — настоящие дебри. Вот Приморский край, по моему мнению, славится самой красивой природой», — поделилась Елена.

Регион действительно можно назвать уникальным. Не каждый уголок Земли может похвастаться изобилием разнообразной растительности, а Приморье — вполне. В крае встречаются как северные красоты, так и тропические растения и представители животного мира. А лесная растительность — это что-то необыкновенное.

Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных
«В походах мы никогда не завариваем чай. Мы запариваем то, что находим в лесу, — лимонник, малину, элеутерококк. Вообще в лесу встречается разное: и лианы винограда, и кишмиш, и огромные красивые папоротники», — поведала Елена.

Можно тратить баснословные деньги на отдых за границей, чтобы нежиться под солнцем возле пальм. Но зачем каждый раз лететь за тридевять земель, когда яркий отдых есть «под боком»? — задается вопросом женщина.

Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных
«У нас такое разнообразие путешествий! Горы, водопады, пещеры. В Приморье масса возможностей для туристов», — подчеркнула она.

Елена также упомянула приморские заповедники, которые славятся не только обитателями, но и подводной растительностью, а также красотами, которые расстилаются перед ценителями прекрасного.

«Приморье — это „Клондайк“ России, — золотая жемчужина нашей страны по путешествиям», — подытожила Елена.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как супруги Сергей и Елена Мынкины начали свой туристический путь в Спасске-Дальнем.

Почему Приморье идеальное место для туризма? — мнение путешественников со стажем
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