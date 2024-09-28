Торопятся на тот свет? — жители Приморья перешли жд пути перед «носом» электрички

В новых медиа появились кадры с бесстрашной пожилой горожанкой, которая замечена в дальневосточной столице. Отчаянная пенсионерка, не взирая на шлагбаум, который свидетельствует о перекрытии переезда на железнодорожных путях, прошлась прямо перед электропоездом на Луговой.