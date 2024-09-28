vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 08:05

Published 28 сентября, 08:05

Modified 28 сентября, 08:07

Updated 28 сентября, 08:07

Люди перешли жд пути на красный свет во Владивостоке

Торопятся на тот свет? — жители Приморья перешли жд пути перед «носом» электрички

28 сентября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney

Люди перешли жд пути на красный свет во Владивостоке

Сюжет
Пенсионеры
На камеру возмущенных автомобилистов попал возмутительный инцидент. Жители Владивостока переходили железную дорогу прямо перед электропоездом, несмотря на красный сигнал светофора.

В новых медиа появились кадры с бесстрашной пожилой горожанкой, которая замечена в дальневосточной столице. Отчаянная пенсионерка, не взирая на шлагбаум, который свидетельствует о перекрытии переезда на железнодорожных путях, прошлась прямо перед электропоездом на Луговой.

Рискованный поступок попал на камеру возмущенных очевидцев. К слову, в рядах нарушителей «затесались» и приморцы среднего возраста. Мужчины тоже торопливо прошлись по путям, несмотря на красный свет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина попала под электричку во Владивостоке.

Попала под электричку и выжила: электропоезд пощадил женщину-пешехода во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
«Учкудук, три колодца»: жители поселков в Приморье остались без водыДевушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)Спецслужбы уже на месте: авто вылетело с трассы и собрало пробку в Приморье — фото
#Новости#Общество#Дальний Восток#Пенсионеры#Владивосток#Пожилые люди#Приморский край#Очевидцы#Происшествия#Нарушители
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика