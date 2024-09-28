Торопятся на тот свет? — жители Приморья перешли жд пути перед «носом» электрички

Posted 28 сентября, 08:05
Published 28 сентября, 08:05
Modified 28 сентября, 08:07
Updated 28 сентября, 08:07
В новых медиа появились кадры с бесстрашной пожилой горожанкой, которая замечена в дальневосточной столице. Отчаянная пенсионерка, не взирая на шлагбаум, который свидетельствует о перекрытии переезда на железнодорожных путях, прошлась прямо перед электропоездом на Луговой.
Рискованный поступок попал на камеру возмущенных очевидцев. К слову, в рядах нарушителей «затесались» и приморцы среднего возраста. Мужчины тоже торопливо прошлись по путям, несмотря на красный свет.
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