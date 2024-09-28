Вылетел на встречку: мотоциклист не выжил в страшной аварии в Приморье — фото

Posted 28 сентября, 00:16
Published 28 сентября, 00:16
Modified 28 сентября, 00:18
Updated 28 сентября, 00:18
В Партизанске поздно вечером произошло смертельное дорожное происшествие, сообщает прокуратура. Мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался во впередиидущий Honda Insight.
В результате аварии водитель двухколесного транспорта скончался на месте инцидента. Рулевой легковой машины не пострадал. Медосвидетельствование показало, что автомобилист был трезв.
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельное ДТП произошло в Уссурийске. Мужчина въехал в самосвал и получил травмы несовместимые с жизнью.
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