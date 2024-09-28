vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 00:16

Published 28 сентября, 00:16

Modified 28 сентября, 00:18

Updated 28 сентября, 00:18

Смертельная авария с участием мотоциклиста случилась в Приморском крае

Вылетел на встречку: мотоциклист не выжил в страшной аварии в Приморье — фото

28 сентября 2024, 00:16
Фото: prosecutor_pk

Смертельная авария с участием мотоциклиста случилась в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Серьезное столкновение приключилось на дороге в Партизанске. Беспечный приморец на байке лишился жизни на месте ДТП.

В Партизанске поздно вечером произошло смертельное дорожное происшествие, сообщает прокуратура. Мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался во впередиидущий Honda Insight.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта скончался на месте инцидента. Рулевой легковой машины не пострадал. Медосвидетельствование показало, что автомобилист был трезв.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Фото: prosecutor_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельное ДТП произошло в Уссурийске. Мужчина въехал в самосвал и получил травмы несовместимые с жизнью.

Подушка безопасности не спасла: страшное ДТП с самосвалом произошло в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростка сбили в районе Шаморы в Приморском крае — фотоНе уступил дорогу и отправил машину в кювет: подросток спровоцировал ДТП в Приморье«Спасибо, что не по встречке»: автобус лихо и нагло объехал пробку в Приморье — видео
#Новости#Уссурийск#Автомобиль#Прокуратура#Партизанск#Водитель#Смерть#Мотоцикл#Травмы#Приморский край#ДТП#Происшествия#Пострадавший#Опьянение
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика