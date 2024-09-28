Жуткие кадры: мужчина без сознания лежит на месте ДТП во Владивостоке — видео

В Дальневосточной столице на Калинина произошло страшное дорожное происшествие. Очевидцы сняли на видео раскореженный мотоцикл, сотрудников реанимационного автомобиля, несколько байкеров и мужчину, который лежит около двухколесного транспорта. Также в новых медиа отметили, что он находится без сознания.