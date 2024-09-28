Жуткие кадры: мужчина без сознания лежит на месте ДТП во Владивостоке — видео

Posted 28 сентября, 05:50
Published 28 сентября, 05:50
Modified 28 сентября, 05:53
Updated 28 сентября, 05:53
В Дальневосточной столице на Калинина произошло страшное дорожное происшествие. Очевидцы сняли на видео раскореженный мотоцикл, сотрудников реанимационного автомобиля, несколько байкеров и мужчину, который лежит около двухколесного транспорта. Также в новых медиа отметили, что он находится без сознания.
В социальных сетях предполагают, что пострадавший — водитель «железного коня». Есть ли другие участники аварии — неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина потерял сознание прямо во время участия в марафоне «Мосты Владивостока».
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