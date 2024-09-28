vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 05:50

Published 28 сентября, 05:50

Modified 28 сентября, 05:53

Updated 28 сентября, 05:53

Реанимобиль приехал на помощь мужчине после страшной аварии в Приморье

Жуткие кадры: мужчина без сознания лежит на месте ДТП во Владивостоке — видео

28 сентября 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney

Реанимобиль приехал на помощь мужчине после страшной аварии в Приморье

Сюжет
Происшествие
Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла во Владивостоке. На месте инцидента работает скорая помощь и стоят байкеры.

В Дальневосточной столице на Калинина произошло страшное дорожное происшествие. Очевидцы сняли на видео раскореженный мотоцикл, сотрудников реанимационного автомобиля, несколько байкеров и мужчину, который лежит около двухколесного транспорта. Также в новых медиа отметили, что он находится без сознания.

В социальных сетях предполагают, что пострадавший — водитель «железного коня». Есть ли другие участники аварии — неизвестно.

Видео: topsmi25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина потерял сознание прямо во время участия в марафоне «Мосты Владивостока».

Работает скорая: участник марафона «Мосты Владивостока» потерял сознание? — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Женщина в реанимации»: подробности ДТП на «проклятом» перекрестке в ПриморьеВыпрыгнула из машины: резонансным ДТП с такси в Приморье заинтересовались федералыАвтомобилист сбил байкера во Владивостоке — мотоциклист в больнице с травмами
#Новости#Видео#Владивосток#Социальные сети#Происшествие#Скорая помощь#Полиция#Водитель#Байкеры#Мотоциклист#Реанимация#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Пострадавший#Медиа#Инцидент
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика