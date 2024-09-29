Громкий тигриный рык раздался над Владивостоком — видео

Posted 29 сентября, 06:19
Published 29 сентября, 06:19
Modified 29 сентября, 06:21
Updated 29 сентября, 06:21
Жителям и гостям Владивостока выпала возможность увидеть необычное зрелище — сотни людей издали рычание, похожее на голос тигра. Случилось это на праздновании Дня тигра на Набережной Цесаревича.
Сотни людей собрались у сцены на набережной, и в этот момент над городом раздалось пронзительное рычание.
Так прошел один из конкурсов для участников праздника — громкий рык. Гости шумно подражали рычанию хищника. Победителем оказался один большой тигр, «голосом» которого стали все участники.
Ранее «Восток-Медиа» писало о десятках квадроберов, которые заполонили центр Владивостока.
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