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Posted 29 сентября, 06:19

Published 29 сентября, 06:19

Modified 29 сентября, 06:21

Updated 29 сентября, 06:21

Сотни людей зарычали как тигры во Владивостоке

Громкий тигриный рык раздался над Владивостоком — видео

29 сентября 2024, 06:19
Фото: 1MI

Сотни людей зарычали как тигры во Владивостоке

Сюжет
Конкурс
День тигра отмечают во Владивостоке. Громкий рык раздался над Набережной Цесаревича.

Жителям и гостям Владивостока выпала возможность увидеть необычное зрелище — сотни людей издали рычание, похожее на голос тигра. Случилось это на праздновании Дня тигра на Набережной Цесаревича.

Видео: vostokmedia.com.

Сотни людей собрались у сцены на набережной, и в этот момент над городом раздалось пронзительное рычание.

Так прошел один из конкурсов для участников праздника — громкий рык. Гости шумно подражали рычанию хищника. Победителем оказался один большой тигр, «голосом» которого стали все участники.

Ранее «Восток-Медиа» писало о десятках квадроберов, которые заполонили центр Владивостока.

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