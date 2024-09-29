Исполнилась давняя мечта: тысячи приморцев попали на концерт кумира юности — видео

Posted 29 сентября, 03:07
Published 29 сентября, 03:07
Modified 29 сентября, 03:09
Updated 29 сентября, 03:09
Увидеть Макsим пришли тысячи людей: жители Владивостока и гости города со всего Приморья. Многие песни знали абсолютно все, время от времени толпа заглушала звук из колонок.
Спеть «Трудный возраст» со сцены Макsим пригласила сразу нескольких своих фанаток. Девушки пели и танцевали вместе с любимой исполнительницей.
Особенно трогательно певица объявила песню «Дорога», посвященную ее коллективу и самым близким друзьям. Повезло тем, кто в этот момент был рядом со своими близкими.
Завершающую композицию знал каждый. «Знаешь ли ты» вместе с Макsим спели тысячи. В этот момент исполнилась многолетняя мечта многих фанатов певицы.
После завершения концерта люди вмиг начали расходиться. Тем, кто подумывал остаться еще ненадолго, пришлось уходить вместе со всеми: было ощущение, что иначе другие слушатели просто затопчут зазевавшихся горожан.
Чтобы выйти с набережной понадобилось как минимум 15 минут — у всех выходов собрались «пробки».
После фестиваля уехать из центра города было довольно сложно, многие шли пешком, чтобы не толкаться на остановках и не ждать такси. Несмотря на это гости остались очень довольны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о завершении фестиваля «Приморские муссоны» во Владивостоке и выступлении хэдлайнера мероприятия.
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