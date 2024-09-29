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Posted 29 сентября, 03:07

Published 29 сентября, 03:07

Modified 29 сентября, 03:09

Updated 29 сентября, 03:09

Концерт певицы Макsим собрал тысячи слушателей во Владивостоке

Исполнилась давняя мечта: тысячи приморцев попали на концерт кумира юности — видео

29 сентября 2024, 03:07
Фото: vostokmedia.com

Концерт певицы Макsим собрал тысячи слушателей во Владивостоке

Сюжет
Фестиваль
На концерте Макsим во Владивостоке собрались тысячи людей из разных уголков Приморья, многие из которых знали все треки и громко подпевали. Нескольких фанаток артистка даже пригласила на сцену.

Увидеть Макsим пришли тысячи людей: жители Владивостока и гости города со всего Приморья. Многие песни знали абсолютно все, время от времени толпа заглушала звук из колонок.

Видео: vostokmedia.com.

Спеть «Трудный возраст» со сцены Макsим пригласила сразу нескольких своих фанаток. Девушки пели и танцевали вместе с любимой исполнительницей.

Видео: vostokmedia.com.

Особенно трогательно певица объявила песню «Дорога», посвященную ее коллективу и самым близким друзьям. Повезло тем, кто в этот момент был рядом со своими близкими.

Видео: vostokmedia.com.

Завершающую композицию знал каждый. «Знаешь ли ты» вместе с Макsим спели тысячи. В этот момент исполнилась многолетняя мечта многих фанатов певицы.

Видео: vostokmedia.com.

После завершения концерта люди вмиг начали расходиться. Тем, кто подумывал остаться еще ненадолго, пришлось уходить вместе со всеми: было ощущение, что иначе другие слушатели просто затопчут зазевавшихся горожан.

Чтобы выйти с набережной понадобилось как минимум 15 минут — у всех выходов собрались «пробки».

Видео: vostokmedia.com.

После фестиваля уехать из центра города было довольно сложно, многие шли пешком, чтобы не толкаться на остановках и не ждать такси. Несмотря на это гости остались очень довольны.

Ранее «Восток-Медиа» писало о завершении фестиваля «Приморские муссоны» во Владивостоке и выступлении хэдлайнера мероприятия.

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