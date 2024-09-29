Константин Сиденко: Главный собор привлечет к себе больше молодежи Приморья

Posted 29 сентября, 00:24
Published 29 сентября, 00:24
Modified 29 сентября, 00:26
Updated 29 сентября, 00:26
Депутат Законодательного Собрания Приморья Константин Сиденко считает, что появление в Приморье соборного храма — это знаковое событие, свидетелями которого мы сегодня все являемся. Большую роль храм может сыграть в воспитании молодежи, ведь вера — это главный ориентир любого человека, который помогает избрать правильный путь.
«Сегодня в нашей жизни, конечно, без веры, наверное, уже трудно прожить. Наша церковь помогает правильно определиться в жизни, сохранить самые главные наши ценности — доброту, любовь, отношения друг к другу. Я так думаю, что это Великое освящение Спасо-Преображенского собора особенно привлечет молодежь. Вот эта красота убранства, красивые службы, которые будут проходить, и уже сейчас проходят, место расположения в центре Владивостока поможет привлечь больше паствы и, в том числе, молодых приморцев», — отметил в беседе с корреспондентом Константин Сиденко.
Появления собственного соборного храма для жители Приморья ждали почти 90 лет — еще в 1938 году большевики уничтожили Успенский собор, а появление нового много лет буквально «висело в воздухе». Последние 13 лет — это срок от зарождения проекта до его завершения — теперь Владивосток по праву считается еще и центром православия на Дальнем Востоке. Депутат краевого парламента уверен, что появление в дальневосточной столице такого храма долгожданное событие не только для верующих, но и для всех жителей региона.
«Долгих тринадцать лет мы строили Спасо-Преображенский собор, и вот сегодня он построен, и пройдет Чин Великого освящения. Для жителей Владивостока и Приморья, да, и для Дальнего Востока и всей России это очень важное событие. Потому что освящение каждого такого храма вносит какой-то душевный трепет, теплоту, и мы все понимаем особое значение этого. Тем более, что Владыка Владимир — это человек с большой буквы, который может за собой повести правильным курсом нашу молодежь, жителей Владивостока и Приморья. И безусловно мы приветствуем сегодня освящение Спасо-Преображенского собора», - подчеркнул парламентарий.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Чин Великого освящения с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершит наместник Московской митрополии, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел в сослужении 6 дальневосточных архиереев и духовенства Приморской митрополии.
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