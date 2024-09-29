Константин Сиденко: Главный собор привлечет к себе больше молодежи Приморья

Появления собственного соборного храма для жители Приморья ждали почти 90 лет — еще в 1938 году большевики уничтожили Успенский собор, а появление нового много лет буквально «висело в воздухе». Последние 13 лет — это срок от зарождения проекта до его завершения — теперь Владивосток по праву считается еще и центром православия на Дальнем Востоке. Депутат краевого парламента уверен, что появление в дальневосточной столице такого храма долгожданное событие не только для верующих, но и для всех жителей региона.