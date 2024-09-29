Квадроберы захватили набережную во Владивостоке — видео

Все, у кого есть черные полоски, ходят на четвереньках и ведут себя подобно дикому амурскому тигру. Над Набережной Цесаревича уже раздался громкий рык десятков, если не сотен, больших и маленьких тигров. Что ждет город дальше? Возможно, скоро по Владивостоку пройдет новая колонна, уже настоящей тигриной походкой.