Квадроберы захватили набережную во Владивостоке — видео

Posted 29 сентября, 04:15
Published 29 сентября, 04:15
Modified 29 сентября, 04:17
Updated 29 сентября, 04:17
Десятки квадроберов захватили набережную во Владивостоке. Такого многие горожане еще не видели: дети и взрослые прошлись, прямо как тигры.
Все, у кого есть черные полоски, ходят на четвереньках и ведут себя подобно дикому амурскому тигру. Над Набережной Цесаревича уже раздался громкий рык десятков, если не сотен, больших и маленьких тигров. Что ждет город дальше? Возможно, скоро по Владивостоку пройдет новая колонна, уже настоящей тигриной походкой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о концерте, попасть на который годами мечтали многие жители Приморья.
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