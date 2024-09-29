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Posted 29 сентября, 04:15

Published 29 сентября, 04:15

Modified 29 сентября, 04:17

Updated 29 сентября, 04:17

Квадроберы бегают на четвереньках по набережной во Владивостоке

Квадроберы захватили набережную во Владивостоке — видео

29 сентября 2024, 04:15
Фото: vostokmedia.com

Квадроберы бегают на четвереньках по набережной во Владивостоке

Сюжет
Концерт
На Набережной Цесаревича во Владивостоке появились десятки квадроберов. Ребята в костюмах ведут себя как дикие амурские тигры.

Десятки квадроберов захватили набережную во Владивостоке. Такого многие горожане еще не видели: дети и взрослые прошлись, прямо как тигры.

Видео: vostokmedia.com.

Все, у кого есть черные полоски, ходят на четвереньках и ведут себя подобно дикому амурскому тигру. Над Набережной Цесаревича уже раздался громкий рык десятков, если не сотен, больших и маленьких тигров. Что ждет город дальше? Возможно, скоро по Владивостоку пройдет новая колонна, уже настоящей тигриной походкой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о концерте, попасть на который годами мечтали многие жители Приморья.

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