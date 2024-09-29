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Posted 29 сентября, 02:29

Published 29 сентября, 02:29

Modified 29 сентября, 02:31

Updated 29 сентября, 02:31

Полиция Владивостока проверяет видео со стрельбой из предмета, похожего на пистолет

Полиция Владивостока проверяет видео со стрельбой из предмета, похожего на пистолет

29 сентября 2024, 02:29
Фото: 1MI. Изображение Midjourney
Сюжет
Полиция
Полиция Владивостока проводит проверку по факту обнаружения в социальных сетях видео, на котором неизвестные стреляют из предмета, похожего на пистолет. Инцидент произошел в районе улицы Ватутина.

Сотрудники полиции Владивостока обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей видеозапись, на которой запечатлены неизвестные лица, стреляющие из предмета, похожего на пистолет. Инцидент произошел в районе улицы Ватутина.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские принимают меры для установления всех обстоятельств произошедшего, а также личностей и местонахождения правонарушителей.

#Новости#Владивосток#Социальные сети#Полиция#Пистолет#Приморский край#Стрельба#Происшествия
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