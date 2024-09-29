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Posted 28 сентября, 23:10

Published 28 сентября, 23:10

Modified 28 сентября, 23:12

Updated 28 сентября, 23:12

Последний шанс насладиться «бабьим летом» перед холодами в Приморье

Последний шанс насладиться «бабьим летом» перед холодами в Приморье

28 сентября 2024, 23:10
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
29 сентября в Приморском крае ожидается погода без осадков, местами туман. Воздух прогреется до +24°C, создавая ощущение «бабьего лета». Но это, возможно, последний такой тёплый день перед похолоданием. Ветер южный, умеренный.

Уже в начале следующей недели синоптическая обстановка станет нестабильной, а погодные условия — переменчивыми.

Погода в крупных городах Приморья

Владивосток:

  • Переменная облачность, без осадков
  • Ветер южный, юго-восточный умеренный, к концу дня до сильного
  • Ночью +12…+14°C, днём +17…+19°С

Уссурийск:

  • Переменная облачность, без осадков
  • Ветер ночью слабый, днём южный умеренный, во второй половине до сильного
  • Ночью +9…+11°C, днём +21…+23°С

Находка:

  • Небольшая облачность, без осадков
  • Ветер ночью слабый, днём умеренный
  • Ночью +9…+11°C, днём +20…+22°C

Температура воды в заливах

Залив Температура
Амурский +16°C
Находка +16°C
Посьета +19°C

Во вторник, 1 октября, практически повсеместно пройдут дожди разной интенсивности, а максимальная температура не поднимется выше +14°C. Наслаждайтесь последним теплом и не забудьте зонтик на случай тумана! Скоро придёт пора доставать тёплые вещи из шкафов.

#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Тепло#Бабье лето#Приморский край#Приморье#Туман#Температура воды
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