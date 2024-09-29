Последний шанс насладиться «бабьим летом» перед холодами в Приморье

Posted 28 сентября, 23:10
Published 28 сентября, 23:10
Modified 28 сентября, 23:12
Updated 28 сентября, 23:12
Уже в начале следующей недели синоптическая обстановка станет нестабильной, а погодные условия — переменчивыми.
Владивосток:
Уссурийск:
Находка:
|Залив
|Температура
|Амурский
|+16°C
|Находка
|+16°C
|Посьета
|+19°C
Во вторник, 1 октября, практически повсеместно пройдут дожди разной интенсивности, а максимальная температура не поднимется выше +14°C. Наслаждайтесь последним теплом и не забудьте зонтик на случай тумана! Скоро придёт пора доставать тёплые вещи из шкафов.
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