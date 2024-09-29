Сотни горожан прошли колоннами в честь Дня тигра во Владивостоке — видео

Posted 29 сентября, 05:07
Published 29 сентября, 05:07
Modified 29 сентября, 05:09
Updated 29 сентября, 05:09
Двадцать пятый ежегодный День тигра начался во Владивостоке. Праздник проходит с 2000-го года в последнее воскресенье сентября.
Начинается празднование с шествия. В этом году колонны прошли по Набережной Цесаревича.
И маленькие тигрята, и взрослые тигры идут с плакатами и праздничным гримом. Главная цель праздника — привлечь внимание к проблеме сокращения популяции тигров. На один день вжиться в роль исчезающего хищника решают тысячи людей.
После шествия участники мероприятия собираются у сцены: их ждут конкурсы и поздравления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о фестивале «Приморские муссоны», который прошел во Владивостоке.
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