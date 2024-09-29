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Posted 29 сентября, 05:07

Published 29 сентября, 05:07

Modified 29 сентября, 05:09

Updated 29 сентября, 05:09

Двадцать пятый ежегодный День тигра отмечают во Владивостоке

Сотни горожан прошли колоннами в честь Дня тигра во Владивостоке — видео

29 сентября 2024, 05:07
Фото: 1MI

Двадцать пятый ежегодный День тигра отмечают во Владивостоке

Сюжет
Тигр
Жители и гости Владивостока приехали на Набережную Цесаревича отмечать День тигра. Праздник проходит в городе уже в двадцать пятый раз.

Двадцать пятый ежегодный День тигра начался во Владивостоке. Праздник проходит с 2000-го года в последнее воскресенье сентября.

Видео: vostokmedia.com.

Начинается празднование с шествия. В этом году колонны прошли по Набережной Цесаревича.

Видео: vostokmedia.com.

И маленькие тигрята, и взрослые тигры идут с плакатами и праздничным гримом. Главная цель праздника — привлечь внимание к проблеме сокращения популяции тигров. На один день вжиться в роль исчезающего хищника решают тысячи людей.

Видео: vostokmedia.com.

После шествия участники мероприятия собираются у сцены: их ждут конкурсы и поздравления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о фестивале «Приморские муссоны», который прошел во Владивостоке.

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