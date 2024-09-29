Великое освящение Спасо-Преображенского собора собрало уйму верующих во Владивостоке

Posted 29 сентября, 01:19
Published 29 сентября, 01:19
Modified 29 сентября, 01:21
Updated 29 сентября, 01:21
29 сентября 2024 года войдет в историю Владивостока как день Великого освящения Спасо-Преображенского собора. Церемония, начавшаяся в 8:45 с крестного хода вокруг храма, собрала тысячи верующих со всего Приморского края и даже из-за рубежа.
После крестного хода состоялась праздничная Божественная литургия, которую возглавил владыка Приморской митрополии. Пение церковного хора никого не оставило равнодушным — прихожане с благоговением внимали каждому слову молитвы.
По словам очевидцев, на площади перед собором много молодых семей с детьми. Несмотря на ранний час начала службы и исповеди, люди продолжают прибывать, чтобы стать свидетелями исторического события.
Праздничные мероприятия на этом не закончатся — в 16:00 на центральной площади Владивостока начнется концерт. Солисты, хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра исполнят шедевры русской классической музыки, а также специально написанную по случаю освящения собора кантату «Новый храм».
Великое освящение Спасо-Преображенского собора стало долгожданным событием для православных верующих Приморья. Строительство храма велось на протяжении нескольких лет, и сегодня, наконец, он распахнул свои двери для прихожан. Без сомнения, собор станет новым духовным центром и украшением Владивостока.
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