Великое освящение Спасо-Преображенского собора собрало уйму верующих во Владивостоке

29 сентября 2024 года войдет в историю Владивостока как день Великого освящения Спасо-Преображенского собора. Церемония, начавшаяся в 8:45 с крестного хода вокруг храма, собрала тысячи верующих со всего Приморского края и даже из-за рубежа.