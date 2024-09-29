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Posted 29 сентября, 00:06

Published 29 сентября, 00:06

Modified 29 сентября, 00:08

Updated 29 сентября, 00:08

Во Владивостоке неизвестный снес шлагбаум и скрылся с места ДТП

Во Владивостоке лихач снес шлагбаум и бросил разбитую машину у ДВГТУ

29 сентября 2024, 00:06
Фото: 1MI

Во Владивостоке неизвестный снес шлагбаум и скрылся с места ДТП

Сюжет
Автомобиль
Во Владивостоке неизвестный водитель снес шлагбаум и оставил сильно поврежденный автомобиль возле остановки ДВГТУ. У машины пробито колесо и отсутствует дверь.

Сегодня утром жители Владивостока обнаружили брошенный автомобиль с серьезными повреждениями возле остановки ДВГТУ. По словам очевидцев, неизвестный водитель снес шлагбаум и скрылся с места происшествия, оставив свою машину на "произвол судьбы".

У пострадавшего автомобиля пробито колесо и полностью отсутствует дверь. Судя по характеру повреждений, удар был достаточно сильным.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в пригороде случилась серьезная авария, которая привела к образованию многокилометровой пробки . Столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на встречную полосу. К счастью, обошлось без жертв, но движение было парализовано на несколько часов.

Еще и ДТП: многокилометровая пробка сковала движение в пригороде Владивостока — видео
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#Новости#Владивосток#Автомобиль#Приморский край#Происшествия
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