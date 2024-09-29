Во Владивостоке лихач снес шлагбаум и бросил разбитую машину у ДВГТУ

Posted 29 сентября, 00:06
Published 29 сентября, 00:06
Modified 29 сентября, 00:08
Updated 29 сентября, 00:08
Сегодня утром жители Владивостока обнаружили брошенный автомобиль с серьезными повреждениями возле остановки ДВГТУ. По словам очевидцев, неизвестный водитель снес шлагбаум и скрылся с места происшествия, оставив свою машину на "произвол судьбы".
У пострадавшего автомобиля пробито колесо и полностью отсутствует дверь. Судя по характеру повреждений, удар был достаточно сильным.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в пригороде случилась серьезная авария, которая привела к образованию многокилометровой пробки . Столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на встречную полосу. К счастью, обошлось без жертв, но движение было парализовано на несколько часов.
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