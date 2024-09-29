Во Владивостоке лихач снес шлагбаум и бросил разбитую машину у ДВГТУ

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в пригороде случилась серьезная авария, которая привела к образованию многокилометровой пробки . Столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на встречную полосу. К счастью, обошлось без жертв, но движение было парализовано на несколько часов.