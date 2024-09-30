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Posted 30 сентября, 04:15

Published 30 сентября, 04:15

Modified 30 сентября, 04:17

Updated 30 сентября, 04:17

Смертельная авария случилась в Надеждинском районе Приморского края

Чудовищное ДТП унесло жизнь человека в Приморском крае — видео

30 сентября 2024, 04:15
Фото: 1MI

Смертельная авария случилась в Надеждинском районе Приморского края

Сюжет
Надеждинский район
ДТП случилось ночью в Алексеевке Надеждинского района. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Машину выбросило с проезжей части и разворотило в Надеждинском районе Приморья. Видео поделились в сети сотрудники службы аварийных комиссаров.

Видео: autogarant_vl.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе улицы Ленина в Алексеевке Надеждинского района. Подробности случившегося выясняют.

По предварительным данным, один человек скончался от полученных травм.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась вечером в воскресенье во Владивостоке.

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