Чудовищное ДТП унесло жизнь человека в Приморском крае — видео

Posted 30 сентября, 04:15
Published 30 сентября, 04:15
Modified 30 сентября, 04:17
Updated 30 сентября, 04:17
Машину выбросило с проезжей части и разворотило в Надеждинском районе Приморья. Видео поделились в сети сотрудники службы аварийных комиссаров.
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе улицы Ленина в Алексеевке Надеждинского района. Подробности случившегося выясняют.
По предварительным данным, один человек скончался от полученных травм.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась вечером в воскресенье во Владивостоке.
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