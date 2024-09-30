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Posted 30 сентября, 04:38

Published 30 сентября, 04:38

Modified 30 сентября, 04:40

Updated 30 сентября, 04:40

Целую раковину грибов насобирали жители Приморского края

«Добыча» заняла всю раковину — успехи грибников поразили жителей Приморья — фото

30 сентября 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney

Целую раковину грибов насобирали жители Приморского края

Сюжет
Лес
В Приморском крае грибники все чаще и чаще делятся результатами тихой охоты. На этот раз в соцсети попал снимок раковины, которая оказалась забита грибами почти дополна.

Любители тихой охоты вновь похвастались своими успехами очередной вылазки в приморские леса. На сей раз местные жители поделились фотографией, на которой запечатлена раковина, почти полностью заполненная грибами.

Фото: Погода 25 регион

К слову, в комментариях лесники тоже активно делятся своими результатами поисков грибов. Важно отметить, что единомышленники радуются друг за друга, оценивая снимки с добычей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае начался настоящий ажиотаж среди грибников в преддверии холодов.

Грибной ажиотаж начался в Приморье — фото
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#Новости#Общество#Владивосток#Лес#Грибник#Приморский край#Грибы
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