«Добыча» заняла всю раковину — успехи грибников поразили жителей Приморья — фото

Posted 30 сентября, 04:38
Published 30 сентября, 04:38
Modified 30 сентября, 04:40
Updated 30 сентября, 04:40
Любители тихой охоты вновь похвастались своими успехами очередной вылазки в приморские леса. На сей раз местные жители поделились фотографией, на которой запечатлена раковина, почти полностью заполненная грибами.
К слову, в комментариях лесники тоже активно делятся своими результатами поисков грибов. Важно отметить, что единомышленники радуются друг за друга, оценивая снимки с добычей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае начался настоящий ажиотаж среди грибников в преддверии холодов.
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