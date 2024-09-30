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Posted 30 сентября, 05:07

Published 30 сентября, 05:07

Modified 30 сентября, 05:09

Updated 30 сентября, 05:09

Российские звезды спели свои хиты на набережной Цесаревича во Владивостоке

Два концерта подряд: популярные артисты выступили на набережной Владивостока — видео

30 сентября 2024, 05:07
Фото: vostokmedia.com

Российские звезды спели свои хиты на набережной Цесаревича во Владивостоке

Сюжет
Праздник
Выходные выдались весьма насыщенными во Владивостоке. Два праздника подряд отгремели в столице Приморья. Мощные концерты прошли на одной из популярных набережных города.

Вчера, 29 сентября, во Владивостоке масштабно отметили День тигра. Жители и гости дальневосточной столицы собрались на набережной Цесаревича, чтобы стать частью грандиозного праздника, хедлайнером которого стала российская поп-группа «Моя Мишель».

Стоит отметить, что концерт музыкального коллектива собрал немало поклонников минувшим вечером. Приморцы, судя по видео, отлично провели время, наслаждаясь выступлением отечественных звезд.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу, 28 сентября, на той же сцене выступила еще одна артистка. Певица Максим исполнила свои самые горячие хиты.

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