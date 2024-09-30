Два концерта подряд: популярные артисты выступили на набережной Владивостока — видео

Posted 30 сентября, 05:07
Published 30 сентября, 05:07
Modified 30 сентября, 05:09
Updated 30 сентября, 05:09
Вчера, 29 сентября, во Владивостоке масштабно отметили День тигра. Жители и гости дальневосточной столицы собрались на набережной Цесаревича, чтобы стать частью грандиозного праздника, хедлайнером которого стала российская поп-группа «Моя Мишель».
Стоит отметить, что концерт музыкального коллектива собрал немало поклонников минувшим вечером. Приморцы, судя по видео, отлично провели время, наслаждаясь выступлением отечественных звезд.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу, 28 сентября, на той же сцене выступила еще одна артистка. Певица Максим исполнила свои самые горячие хиты.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))