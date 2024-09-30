Два тайфуна зародились в Тихом океане — когда дожди ударят по Приморью? — даты

Судьбу тайфуна KRATHON специалисты тоже рассчитали. Сегодня он находится недалеко от острова Батат, постепенно смещаясь на запад-северо-запад. Максимальная скорость ветра более 50 метров в секунду. 2 октября вихрь направится к Тайваню. А 4 числа начнет смещаться над Восточно-Китайским морем. Важно отметить, в начале следующей недели шторм может выйти в Японское море, но его прямого выхода к Приморью не предвидится. Тем не менее, 4 и 5 октября возможны осадки под влиянием циклона.