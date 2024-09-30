Два тайфуна зародились в Тихом океане — когда дожди ударят по Приморью? — даты

Posted 30 сентября, 03:51
Published 30 сентября, 03:51
Modified 30 сентября, 03:53
Updated 30 сентября, 03:53
В минувшую субботу, 28 сентября, в Тихом океане зародились два тропических шторма: JEBI и KRATHON, сообщает «Примгидромет».
Сегодня, 30 сентября, вихрь JEBI двигался в северном направлении со скоростью 14 километров в час. Завтра, 1 октября, повернет на северо-восток и устремится южнее островов Курильской гряды.
Судьбу тайфуна KRATHON специалисты тоже рассчитали. Сегодня он находится недалеко от острова Батат, постепенно смещаясь на запад-северо-запад. Максимальная скорость ветра более 50 метров в секунду. 2 октября вихрь направится к Тайваню. А 4 числа начнет смещаться над Восточно-Китайским морем. Важно отметить, в начале следующей недели шторм может выйти в Японское море, но его прямого выхода к Приморью не предвидится. Тем не менее, 4 и 5 октября возможны осадки под влиянием циклона.
«Учитывая большой срок прогноза, прогностическая траектория вихря может измениться. Примгидромет проводит постоянный мониторинг всей поступающей информации, при изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться», — подчеркнули в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда морозы ударят по Приморскому краю.
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