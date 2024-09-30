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Posted 30 сентября, 03:51

Published 30 сентября, 03:51

Modified 30 сентября, 03:53

Updated 30 сентября, 03:53

Один из тайфунов отразится на погодной обстановке Приморского края

Два тайфуна зародились в Тихом океане — когда дожди ударят по Приморью? — даты

30 сентября 2024, 03:51
Фото: 1MI

Один из тайфунов отразится на погодной обстановке Приморского края

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Погода
Тайфунная активность не сбавляет обороты, даже несмотря на предстоящие морозы. Как же вихри отразятся на Приморском крае?

В минувшую субботу, 28 сентября, в Тихом океане зародились два тропических шторма: JEBI и KRATHON, сообщает «Примгидромет».

Сегодня, 30 сентября, вихрь JEBI двигался в северном направлении со скоростью 14 километров в час. Завтра, 1 октября, повернет на северо-восток и устремится южнее островов Курильской гряды.

Судьбу тайфуна KRATHON специалисты тоже рассчитали. Сегодня он находится недалеко от острова Батат, постепенно смещаясь на запад-северо-запад. Максимальная скорость ветра более 50 метров в секунду. 2 октября вихрь направится к Тайваню. А 4 числа начнет смещаться над Восточно-Китайским морем. Важно отметить, в начале следующей недели шторм может выйти в Японское море, но его прямого выхода к Приморью не предвидится. Тем не менее, 4 и 5 октября возможны осадки под влиянием циклона.

«Учитывая большой срок прогноза, прогностическая траектория вихря может измениться. Примгидромет проводит постоянный мониторинг всей поступающей информации, при изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться», — подчеркнули в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда морозы ударят по Приморскому краю.

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