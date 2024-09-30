Двое мужчин мерялись силами прямо на концерте в честь Дня тигра в Приморье — видео

Posted 30 сентября, 05:21
Published 30 сентября, 05:21
Modified 30 сентября, 05:46
Updated 30 сентября, 05:46
Во Владивостоке прошел грандиозный праздник, приуроченный ко Дню тигра. Тысячи приморцев мероприятия насладились насыщенным воскресным днем на набережной Цесаревича. Завершилось масштабное мероприятие выступлением поп-группы «Моя Мишель».
Однако не все присутствующие наслаждались концертом, который развернулся на главной сцене локации. Некоторые гости устроили нешуточное состязание — армрестлинг. К слову, наблюдателей у соревнования было предостаточно, — десятки людей наблюдали за тем, как силачи мерялись силами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что концерт Максим прошел на сцене набережной Цесаревича во Владивостоке.
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