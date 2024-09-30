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Posted 30 сентября, 05:21

Published 30 сентября, 05:21

Modified 30 сентября, 05:46

Updated 30 сентября, 05:46

Состязание по армрестлингу прошло на набережной Цесаревича во Владивостоке

Двое мужчин мерялись силами прямо на концерте в честь Дня тигра в Приморье — видео

30 сентября 2024, 05:21
Фото: vostokmedia.com

Состязание по армрестлингу прошло на набережной Цесаревича во Владивостоке

Сюжет
Праздник
День тигра, красочный праздник и концерт популярной группы встали на второй план для некоторых гостей мероприятия во Владивостоке. Десятки мужчин наблюдали за тем, как двое парней, не стесняясь всеобщего обозрения, начали меряться силами.

Во Владивостоке прошел грандиозный праздник, приуроченный ко Дню тигра. Тысячи приморцев мероприятия насладились насыщенным воскресным днем на набережной Цесаревича. Завершилось масштабное мероприятие выступлением поп-группы «Моя Мишель».

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Однако не все присутствующие наслаждались концертом, который развернулся на главной сцене локации. Некоторые гости устроили нешуточное состязание — армрестлинг. К слову, наблюдателей у соревнования было предостаточно, — десятки людей наблюдали за тем, как силачи мерялись силами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что концерт Максим прошел на сцене набережной Цесаревича во Владивостоке.

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