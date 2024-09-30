Двое мужчин мерялись силами прямо на концерте в честь Дня тигра в Приморье — видео

Однако не все присутствующие наслаждались концертом, который развернулся на главной сцене локации. Некоторые гости устроили нешуточное состязание — армрестлинг. К слову, наблюдателей у соревнования было предостаточно, — десятки людей наблюдали за тем, как силачи мерялись силами.