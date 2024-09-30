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Posted 30 сентября, 03:07

Published 30 сентября, 03:07

Modified 30 сентября, 03:09

Updated 30 сентября, 03:09

В ДТП, которое обесточило светофоры, могли пострадать пешеходы во Владивостоке

«Едва не задели пешеходов»: резонансное ДТП попало на камеру во Владивостоке

30 сентября 2024, 03:07
Фото: codd_vl

В ДТП, которое обесточило светофоры, могли пострадать пешеходы во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Вокруг аварии, случившейся минувшей ночью во Владивостоке, не утихают страсти до сих пор. Оказалось, что в инциденте могли пострадать мимо идущие горожане.

Во Владивостоке произошла авария, которая обесточила светофоры на сложном перекрестке в центре города. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

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Центр организации дорожного движения опубликовал кадры ДТП. К слову, данная запись вызвала споры среди комментаторов в социальных сетях.

Видео: codd_vl.
«Почему „Мерс“ не дал закончить маневр? Неужели нельзя три секунды подождать и избежать проблем»;
«Желтый сигнал для кого придумали? Не успеваешь проехать — не суйся»;
«Оба виноваты. Один „торопыга“, второй самоуверенный».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткие пробки сковали движение в пригороде Владивостока.

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