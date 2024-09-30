«Едва не задели пешеходов»: резонансное ДТП попало на камеру во Владивостоке

Posted 30 сентября, 03:07
Published 30 сентября, 03:07
Modified 30 сентября, 03:09
Updated 30 сентября, 03:09
Во Владивостоке произошла авария, которая обесточила светофоры на сложном перекрестке в центре города. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.
Центр организации дорожного движения опубликовал кадры ДТП. К слову, данная запись вызвала споры среди комментаторов в социальных сетях.
«Почему „Мерс“ не дал закончить маневр? Неужели нельзя три секунды подождать и избежать проблем»;
«Желтый сигнал для кого придумали? Не успеваешь проехать — не суйся»;
«Оба виноваты. Один „торопыга“, второй самоуверенный».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткие пробки сковали движение в пригороде Владивостока.
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