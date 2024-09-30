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Posted 30 сентября, 04:50

Published 30 сентября, 04:50

Modified 30 сентября, 04:52

Updated 30 сентября, 04:52

«Где такое счастье?» — количество грибов удивило любителей тихой охоты в Приморье

«Где такое счастье?» — количество грибов удивило любителей тихой охоты в Приморье

30 сентября 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дождь
Осень — великолепная пора для сбора грибов в Приморском крае. Но, оказывается, в регионе дела с тихой охотой обстоят не так хорошо, как хотелось бы некоторым местным жителям.

Пока некоторые жители региона хвастаются раковинами, которые заполнены грибами, кое-кто недоумевает, где же такое добро удается насобирать.

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Судя по комментариям, многие приморцы столкнулись с трудностями тихой охоты. В социальных сетях подписчики пытаются разузнать, где же «водятся» такие экземпляры на ножках?

«Наверное, где-то дождик был, хотя бы чуть-чуть»;
«Это где же такое счастье?».

Вероятно, отсутствие обильных осадков повлияло на количество грибов в здешних лесах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обезопасить себя в лесу при сборе грибов в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Владивосток#Социальные сети#Дождь#Охота#Приморский край#Грибы#Приморье#Поиск
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