«Где такое счастье?» — количество грибов удивило любителей тихой охоты в Приморье

Posted 30 сентября, 04:50
Published 30 сентября, 04:50
Modified 30 сентября, 04:52
Updated 30 сентября, 04:52
Пока некоторые жители региона хвастаются раковинами, которые заполнены грибами, кое-кто недоумевает, где же такое добро удается насобирать.
Судя по комментариям, многие приморцы столкнулись с трудностями тихой охоты. В социальных сетях подписчики пытаются разузнать, где же «водятся» такие экземпляры на ножках?
«Наверное, где-то дождик был, хотя бы чуть-чуть»;
«Это где же такое счастье?».
Вероятно, отсутствие обильных осадков повлияло на количество грибов в здешних лесах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обезопасить себя в лесу при сборе грибов в Приморском крае.
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