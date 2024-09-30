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Posted 30 сентября, 01:18

Published 30 сентября, 01:18

Modified 30 сентября, 01:21

Updated 30 сентября, 01:21

Гуся обнаружили на территории завода в Приморском крае

Гусь поселился на судоремонтном заводе в Приморье — фото

30 сентября 2024, 01:18
Фото: 1MI

Гуся обнаружили на территории завода в Приморском крае

Сюжет
Фермерское хозяйство
На территории одного из крупнейших предприятий Дальнего Востока появился нежданный гость с лапками. К слову, пока сердобольные заводчане ищут хозяев гуся, сам потеряшка уже освоился в организации.

На Славянском судоремонтном заводе появился необычный обитатель, — настоящий гусь. Неравнодушные сотрудники предприятия соорудили для птицы обеденную зону, но не теряют надежды найти хозяина животного.

Пока заводчане разыскивают владельца гуся, сам потеряшка осваивается на новом месте. Судя по фото, статный товарищ даже не беспокоится о том, что находится вне дома.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящие свиньи обедали на мусорке в дальневосточной столице.

Горожане столпились и снимают на видео: свиньи завтракают на мусорке во Владивостоке
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