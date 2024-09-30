Гусь поселился на судоремонтном заводе в Приморье — фото

Posted 30 сентября, 01:18
Published 30 сентября, 01:18
Modified 30 сентября, 01:21
Updated 30 сентября, 01:21
На Славянском судоремонтном заводе появился необычный обитатель, — настоящий гусь. Неравнодушные сотрудники предприятия соорудили для птицы обеденную зону, но не теряют надежды найти хозяина животного.
Пока заводчане разыскивают владельца гуся, сам потеряшка осваивается на новом месте. Судя по фото, статный товарищ даже не беспокоится о том, что находится вне дома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящие свиньи обедали на мусорке в дальневосточной столице.
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