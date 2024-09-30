Индийский стендап на темы Шекспира: клоун вышел поговорить со зрителями Владивостока

Раджат Капур — один из самых известных театральных и кинорежиссёров Индии. И к Шекспиру обращается не впервые. Но в его интерпретации классические пьесы великого драматурга обретают подчас почти не узнаваемый вид. Вот и «Король Лир» (16+) стал моноспектаклем, который исполняет клоун. И даже, возможно, не моноспектаклем, а почти что стендапом — так много в постановке «отсебятины», которая тем не менее каким-то фантастическим образом действительно перекликается с великим шекспировским произведением.