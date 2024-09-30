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Posted 30 сентября, 03:34

Published 30 сентября, 03:34

Modified 30 сентября, 03:36

Updated 30 сентября, 03:36

Моноспектакль на тему «Короля Лира» показал Тихоокеанский театральный фестиваль

Индийский стендап на темы Шекспира: клоун вышел поговорить со зрителями Владивостока

30 сентября 2024, 03:34
Фото: Тихоокеанский театральный фестиваль

Моноспектакль на тему «Короля Лира» показал Тихоокеанский театральный фестиваль

Сюжет
Тихоокеанский театральный фестиваль
«Ничего похожего на „Лира“ (16+) — так честно и откровенно предупредил зрителей режиссёр Раджат Капур, давая название спектаклю, который публика Владивостока увидела в рамках третьего Тихоокеанского театрального фестиваля.

Раджат Капур — один из самых известных театральных и кинорежиссёров Индии. И к Шекспиру обращается не впервые. Но в его интерпретации классические пьесы великого драматурга обретают подчас почти не узнаваемый вид. Вот и «Король Лир» (16+) стал моноспектаклем, который исполняет клоун. И даже, возможно, не моноспектаклем, а почти что стендапом — так много в постановке «отсебятины», которая тем не менее каким-то фантастическим образом действительно перекликается с великим шекспировским произведением.

— Я уже проводил эксперимент, когда Гамлета играл клоун. И уже тогда мне пришла в голову мысль сделать «Короля Лира» моноспектаклем, причём играть его должен был именно клоун, — рассказал Раджат Капур. — Почему? Потому что все актёры в той или иной степени клоуны, а уж отцы дочерей — тем более. И вот представьте, что такого персонажа настигла депрессия. Потому что его дочь выросла и стала жить своей жизнью, а его существование лишилось смысла.

Режиссёр не скрывает: шекспировский текст в «Ничего похожего на Лира» был вторичен и потому ну очень своеобразно звучит. Местами — это прямые цитаты, местами — скорее пересказ. Ибо не в тексте было дело.

— Главное было затронуть суть, темы, которые поднимаются в «Короле Лире», — говорит Раджат Капур. — Это любовь, старость, отношения отца и дочери, потеря власти… И потому и. И для нас главное было работать с темами короля Лира. Это темы старости, отношения отца и дочери, слепота, сумасшествия, потеря власти. Поэтому получилась импровизация на тему, спектакль, который на Лира не очень похож.

Винай Патхак (в шляпе) и Раджат КапурВинай Патхак (в шляпе) и Раджат Капур
Винай Патхак (в шляпе) и Раджат Капур. Фото: vostokmedia.com
— Хочу заметить, что проблемы, затронутые в постановке, универсальны, понятны не только индийцам, но и людям самых разных стран, в том числе в России, я уверен в этом, — сказал Винай Патхак, актёр, исполнитель главной и единственной роли в спектакле. — Это общечеловеческая история. Она поднимает вопросы, ответы на которые ищутся в мире веками. Например, как воспитать ребенка, чтобы он стал хорошим человеком? Разве не бьётся человечество века над этим вопросом? При этом неважно, как вы стараетесь выполнить свою работу родителя, в конце концов, заканчивается все равно тем, что вам всегда найдется, за что извиниться перед своим отпрыском, верно?

Зритель в зале Приморского театра молодёжи, где проходил «Ничего похожего на Лира», очень живо реагировал на происходящее на сцене, ведь, как и положено в классном стендапе, режиссёр и актёр включили в текст немного местного колорита: названия улиц Владивостока, например. А уж те, кто читал «Короля Лира», находили в монологе героя множество ассоциаций и аллюзий с пьесой. «Необычно, жизненно и интересно!» — так отозвались владивостокцы об увиденном.

Напомним, организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как владивостокцам показали танго в полёте.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Тихоокеанский театральный фестиваль
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