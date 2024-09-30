Китайцы сделали мощный компьютер-машину для геймеров

Posted 30 сентября, 08:56
Published 30 сентября, 08:56
Modified 30 сентября, 08:56
Updated 30 сентября, 08:56
Как пишет newkhakasiya.online, пассажир также может использовать складной столик. Игровые аксессуары, такие как мышь, клавиатура и наушники, хранятся в специальных отделениях. Компьютерная система автомобиля оснащена процессором AMD V2000A и видеокартой AMD Radeon RX 6600M, что позволяет играть на высоких настройках без задержек. Для игр в режиме онлайн предусмотрен 5G-модем. Внутри автомобиля также установлена неоновая подсветка и система вентиляции для создания дополнительного игрового эффекта.
Эта модель будет выпущена ограниченным тиражом. В первый день поступления на рынок на нее было оформлено несколько тысяч заказов. Стоимость новинки варьируется от 3,18 до 4,18 миллиона рублей.
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