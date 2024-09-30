Китайцы сделали мощный компьютер-машину для геймеров

Как пишет newkhakasiya.online, пассажир также может использовать складной столик. Игровые аксессуары, такие как мышь, клавиатура и наушники, хранятся в специальных отделениях. Компьютерная система автомобиля оснащена процессором AMD V2000A и видеокартой AMD Radeon RX 6600M, что позволяет играть на высоких настройках без задержек. Для игр в режиме онлайн предусмотрен 5G-модем. Внутри автомобиля также установлена неоновая подсветка и система вентиляции для создания дополнительного игрового эффекта.