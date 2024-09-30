Константин Люльчев на площадке РЭН подписал контракт о поставке турбины

— Это уже третья турбина, которую мы заказываем у Уральского турбинного завода. Сроки поставки этих турбин достаточно короткие — 28 и 29 годы, но у нас есть полная уверенность, что партнёр нас не подведет. Вместе мы делаем большое дело для обеспечения теплом и светом жителей и предприятий Бурятии.