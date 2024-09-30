vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 10:12

Published 30 сентября, 10:12

Modified 30 сентября, 10:14

Updated 30 сентября, 10:14

Константин Люльчев на площадке РЭН подписал контракт о поставке турбины

Константин Люльчев на площадке РЭН подписал контракт о поставке турбины

30 сентября 2024, 10:12
Фото: ПАО «ТГК-14»
ПАО «ТГК-14» и АО «УТЗ» на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» подписали контракт в рамках реализации инвестиционного проекта по КОМ НГО-2 (конкурентному отбору мощности новых генерирующих объектов).

Это уже вторая сделка, заключенная энергетиками с ведущим отечественным машиностроительным предприятием для строительства новой генерации по федеральному конкурсу.

Согласно контракту, для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в 2028 году будет поставлена турбина Т-110. В июле 2024 года на полях ИННОПРОМА был заключен контракт на поставку аналогичной турбины для энергоблока № 1. В совокупности осуществление проекта создания двух новых энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 позволит обеспечить полную энергонезависимость Улан-Удэ и Республики Бурятия. Напомним, сегодня Бурятия — энергодефицитный регион.

Константин Люльчев, председатель совета директоров ПАО «ТГК-14», отметил:

— Это уже третья турбина, которую мы заказываем у Уральского турбинного завода. Сроки поставки этих турбин достаточно короткие — 28 и 29 годы, но у нас есть полная уверенность, что партнёр нас не подведет. Вместе мы делаем большое дело для обеспечения теплом и светом жителей и предприятий Бурятии.

В свою очередь, председатель совета директоров АО «УТЗ» Михаил Лифшиц подчеркнул исключительный характер партнёрских отношений УТЗ и «ТГК-14» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении доверия между двумя крупными компаниями.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что компания «ТГК-14» выиграла два конкурса КОМ НГО в 2024 году на строительство новой генерации на базе действующей Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Уже законтрактованы котлы, турбины и прочее сопутствующее оборудование, к концу 2028 года новая мощность должна вступить в строй.

#Бурятия#Забайкальский край
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика