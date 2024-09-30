Константин Люльчев на площадке РЭН подписал контракт о поставке турбины

Posted 30 сентября, 10:12
Published 30 сентября, 10:12
Modified 30 сентября, 10:14
Updated 30 сентября, 10:14
Это уже вторая сделка, заключенная энергетиками с ведущим отечественным машиностроительным предприятием для строительства новой генерации по федеральному конкурсу.
Согласно контракту, для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в 2028 году будет поставлена турбина Т-110. В июле 2024 года на полях ИННОПРОМА был заключен контракт на поставку аналогичной турбины для энергоблока № 1. В совокупности осуществление проекта создания двух новых энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 позволит обеспечить полную энергонезависимость Улан-Удэ и Республики Бурятия. Напомним, сегодня Бурятия — энергодефицитный регион.
Константин Люльчев, председатель совета директоров ПАО «ТГК-14», отметил:
— Это уже третья турбина, которую мы заказываем у Уральского турбинного завода. Сроки поставки этих турбин достаточно короткие — 28 и 29 годы, но у нас есть полная уверенность, что партнёр нас не подведет. Вместе мы делаем большое дело для обеспечения теплом и светом жителей и предприятий Бурятии.
В свою очередь, председатель совета директоров АО «УТЗ» Михаил Лифшиц подчеркнул исключительный характер партнёрских отношений УТЗ и «ТГК-14» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении доверия между двумя крупными компаниями.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что компания «ТГК-14» выиграла два конкурса КОМ НГО в 2024 году на строительство новой генерации на базе действующей Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Уже законтрактованы котлы, турбины и прочее сопутствующее оборудование, к концу 2028 года новая мощность должна вступить в строй.
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