Квадроберы в Приморье: что это за движение и опасно ли оно для детей — мнение врача

Участники движения, называющие себя «терианцами», часто идентифицируют себя как животных на психологическом уровне и ведут себя так, словно действительно являются ими. Это отличает их от представителей субкультуры «фурри», которые видят свое животное воплощение больше как персонажа. Терианцы убеждены в том, что это их естественное состояние, и часто глубже погружаются в свою роль.