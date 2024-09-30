Квадроберы в Приморье: что это за движение и опасно ли оно для детей — мнение врача

Posted 30 сентября, 03:54
Published 30 сентября, 03:54
Modified 30 сентября, 04:13
Updated 30 сентября, 04:13
Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это необычное занятие, сочетающее в себе элементы паркура и театрализованных игр. В этом виде активности люди передвигаются на четвереньках, имитируя животных, иногда надевая маски и накладные хвосты. Но что же это увлечение означает для детской психики?
Квадробика, также иногда называемая квадробингом, — это своего рода активный отдых, в котором участники изображают движения животных. Они представляют различных зверей: лис, кошек, волков и других. Сравнивая это увлечение с акробатикой, можно утверждать, что квадробика требует ловкости, выносливости и координации — все те качества, которые присущи традиционным видам спорта. Это своего рода физическая нагрузка, равномерно распределяющая усилия по всему телу.
Квадробика возникла в Японии. В 2008 году спринтер Кеничи Ито установил рекорд, пробежав стометровку на четвереньках за 18,58 секунды. После многолетних тренировок он снова вошел в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев ту же дистанцию уже за 15,71 секунды. Впоследствии, как субкультура, квадробика развилась в США и обрела популярность, особенно среди сообществ фурри.
В 2022 году американец Колин Маклур побил рекорд Кеничи, пробежав 100 метров за 15,66 секунды. По словам Колина, он начал заниматься этим спортом после того, как увидел в интернете ролики о таком виде бега и понял, что у него есть врожденный талант.
С одной стороны, квадробика требует отличной физической формы и сноровки, что характеризует ее как активность спортивного характера. Умение выполнять сложные акробатические элементы, выдержка и сила необходимы для полноценного участия в этой активности.
Однако квадробика больше относится к активному отдыху, так как в ней отсутствуют четко регламентированные правила и стандарты, которые являются определяющим фактором для признания вида спорта. Это делает квадробику скорее развлекательным занятием, чем серьезной спортивной дисциплиной.
Участники движения, называющие себя «терианцами», часто идентифицируют себя как животных на психологическом уровне и ведут себя так, словно действительно являются ими. Это отличает их от представителей субкультуры «фурри», которые видят свое животное воплощение больше как персонажа. Терианцы убеждены в том, что это их естественное состояние, и часто глубже погружаются в свою роль.
Одним из главных вопросов, связанных с популярностью квадробики, является её влияние на детей. Главный врач Краевой детской клинической психиатрической больницы во Владивостоке Анастасия Горохова рассказала, представляет ли подобное увлечение опасность для психического здоровья ребёнка. По её мнению, современные мультфильмы, в которых животные ходят и общаются как люди, могут способствовать стремлению детей к подобным занятиям.
Горохова отметила, что само по себе временное увлечение ношением костюмов животных или игры с друзьями в таком же стиле не вызывают опасения. Важным фактором является возраст ребенка: для детей 5-9 лет подобное поведение вполне естественно и не должно тревожить родителей.
Согласно опросу социологического агентства «Вебер», около 60% россиян отрицательно относятся к тому, чтобы их дети занимались квадробингом.
Помимо этого, 47% опрошенных видят в этом хобби бегство от реальности, а 49% — угрозу для психики ребенка. Однако мнения разделились: 34% россиян не видят необходимости в психологической помощи детям, увлекающимся квадробингом, тогда как 39% считают, что помощь специалиста все же нужна.
Горохова советует родителям беспокоиться только в тех случаях, когда увлечение ребенка перерастает в субкультуру: если он начинает подражать животным не только в игре, но и в повседневной жизни, или одушевляет свои игрушки. Тогда возможно имеет смысл обратиться к специалисту для индивидуальной консультации и диагностики.
Квадробика — это необычное увлечение молодежи, включающее в себя физическую активность и элементы ролевых игр. Несмотря на противоречивые мнения общества, специалисты не видят в этом хобби явной угрозы для детской психики. Родителям следует внимательно наблюдать за развитием увлечений своих детей и обращаться к специалистам, если возникают тревожные признаки.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что на Набережной Цесаревича во Владивостоке появились десятки квадроберов. Ребята в костюмах ведут себя как дикие амурские тигры.
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