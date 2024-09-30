Машина влетела в здание и сбила пешеходов в Приморье: пострадавшая в реанимации

Posted 30 сентября, 05:35
Published 30 сентября, 05:35
Modified 30 сентября, 05:37
Updated 30 сентября, 05:37
На Алеутской в Владивосток произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в пешеходов, после этого врезался в здание банка. Звуки треснувших плит и ударов о стену были слышны даже на соседних улицах.
Инцидент произошел рядом с остановкой «Краевая больница» в центре города. Бригада скорой помощи уже на месте происшествия, медики работают с пострадавшими. Свидетели утверждают, что одну девушку увезли в реанимацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась ночью в центре Владивостока.
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