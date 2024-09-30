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Posted 30 сентября, 05:35

Published 30 сентября, 05:35

Modified 30 сентября, 05:37

Updated 30 сентября, 05:37

Серьезное ДТП с пострадавшими случилось во Владивостоке

Машина влетела в здание и сбила пешеходов в Приморье: пострадавшая в реанимации

30 сентября 2024, 05:35
Фото: 1MI

Серьезное ДТП с пострадавшими случилось во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Автомобиль влетел в здание банка и сбил пешеходов на Алеутской во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что одну из пострадавших увезли в реанимацию.

На Алеутской в Владивосток произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в пешеходов, после этого врезался в здание банка. Звуки треснувших плит и ударов о стену были слышны даже на соседних улицах.

Фото: svodka25

Инцидент произошел рядом с остановкой «Краевая больница» в центре города. Бригада скорой помощи уже на месте происшествия, медики работают с пострадавшими. Свидетели утверждают, что одну девушку увезли в реанимацию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась ночью в центре Владивостока.

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