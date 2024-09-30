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Posted 30 сентября, 04:51

Published 30 сентября, 04:51

Modified 30 сентября, 04:53

Updated 30 сентября, 04:53

Несколько улиц остались без электричества во Владивостоке

Несколько улиц остались без электричества во Владивостоке

30 сентября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Сюжет
Авария
Десятки домов остались без электричества во Владивостоке. Отключение затронуло сразу несколько улиц в центре города.

Специалисты ВПЭС ликвидируют аварию на сетях электроснабжения во Владивостоке.

Без электричества осталась часть жилых домов и социальных учреждений на Лазо, Пушкинской, Светланской, Уборевича и в Почтовом переулке.

Ориентировочное время устранения — 16:05.

Сотрудники ВПЭС сообщают, что среднее время устранения внеплановых отключений составляет от 2 до 4 часов. ЭПри этом каждая неисправность имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества во Владивостоке.

Десятки жилых домов остались без электричества во Владивостоке
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