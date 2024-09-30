Несколько улиц остались без электричества во Владивостоке

Posted 30 сентября, 04:51
Published 30 сентября, 04:51
Modified 30 сентября, 04:53
Updated 30 сентября, 04:53
Специалисты ВПЭС ликвидируют аварию на сетях электроснабжения во Владивостоке.
Без электричества осталась часть жилых домов и социальных учреждений на Лазо, Пушкинской, Светланской, Уборевича и в Почтовом переулке.
Ориентировочное время устранения — 16:05.
Сотрудники ВПЭС сообщают, что среднее время устранения внеплановых отключений составляет от 2 до 4 часов. ЭПри этом каждая неисправность имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества во Владивостоке.
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