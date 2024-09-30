«Нужна слаженная работа»: Олег Кожемяко об усилении противопожарных мер в Приморье

Posted 30 сентября, 07:10
Published 30 сентября, 07:10
Modified 30 сентября, 07:12
Updated 30 сентября, 07:12
В крае установилась солнечная и традиционно сухая осень, в период которой увеличивается риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств заняться профилактикой природных возгораний, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Необходимо концентрировать все силы в местах возникновения пожаров. Задействовать специалистов краевой противопожарной службы, пожарные дружины. Начинать тушить возгорания с рассветом, главам — самим выдвигаться к местам очагов», — подчеркнул глава края.
Важная роль в нелегком деле возлагается на административные комиссии. Коллегиальному органу совместно с правоохранителями и сотрудниками пожарного надзора необходимо своевременно реагировать на инциденты и оперативно определять владельцев участков, где произойдут возгорания.
Представителям администраций нужно заняться проверкой территорий, чтобы выявлять нерадивых хозяев. Нередко приморцы пренебрегают правилами безопасности и сами поджигают траву, которую не покосили ранее.
«Все эти механизмы отработаны, есть положительные примеры, где местные власти действительно погружены в данную работу, и на этих территориях не возникает чрезвычайных ситуаций. Мы со своей стороны оснастили специальным оборудованием и техникой пожарных и лесничих, оцифровываем этот процесс. Теперь нужна слаженная и планомерная работа», — заявил Олег Кожемяко.
Важно отметить, что сегодня, 30 сентября, в регионе случился первый лесной пожар этой осенью. В Тернейском округе на территории лесного фонда огнеборцы ликвидировали возгорание, которое раскинулось примерно на 42 гектара. Предварительно установлено, что всему виной непотушенный костер.
К слову, весной текущего года в крае зафиксировано 244 лесных пожара. Огонь уничтожил 12 000 гектаров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели вызволили из пожара женщину во Владивостоке.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))