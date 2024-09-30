Отличная тенденция: во Владивостоке активно преображаются придомовые территории

В муниципалитете не велось никаких ремонтных работ достаточно долго. Однако сейчас мэрия занимается благоустройством общественных пространств сразу по нескольким программам: в рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», по программе грантов для ТОС, а также по проекту губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов».