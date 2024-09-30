Отличная тенденция: во Владивостоке активно преображаются придомовые территории

Posted 30 сентября, 03:33
Published 30 сентября, 03:33
Modified 30 сентября, 03:35
Updated 30 сентября, 03:35
В дальневосточной столице продолжается ремонт дворов, сообщается пресс-служба городской администрации. На сегодняшний день закончено обновление 58 придомовых территорий, еще 30 адресов находятся в работе.
Среди обновленных объектов числятся дворы на Кирова, 21/2, 44 и 44А, Русской, 76, Океанском проспекте, 112 и 142, Смирнова, 16, Шилкинской, 11 и Карбышева, 34. Жильцы сами выбрали виды реализуемых работ из нескольких вариантов: либо асфальтирование придомовых территорий, либо установка спортивной или детской площадки. К слову, чаще всего горожане выбирают новое дорожное полотно.
«Давно мечтали сделать детскую площадку для ребятни, — делится жительница Карбышева, 34 Людмила. — Подрядчик довольно быстро все сделал. Сегодня здесь уже играют дети».
«В нашем дворе был плохой асфальт, сильно износился. А сейчас и проехать можно и пешеходам пройти спокойно, ямы закатали и неровности устранили», — рассказал Борис Аркадьевич с Русской, 76.
Важно отметить, что в 2024 году в краевой столице благоустроят 73 двора по программе «1000 дворов». Еще 15 отремонтируют комплексно по программе Благоустройство в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».
«Благодаря поддержке правительства мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий — в 2022 году 165 дворов обрели новый вид, в 2023 году — 118. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
В муниципалитете не велось никаких ремонтных работ достаточно долго. Однако сейчас мэрия занимается благоустройством общественных пространств сразу по нескольким программам: в рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», по программе грантов для ТОС, а также по проекту губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов».
Жители города не только формируют список пожеланий, но и контролируют их выполнение.
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