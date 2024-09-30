Повсеместные дожди и минусовые температуры: неделя выдастся жутко холодной в Приморье

Во Владивостоке неделя начнется с теплых ноток — +19 — +22 °C. Во вторник в дальневосточную столицу придут дожди и похолодание до +9 — +12 °C. В среду ночью значения термометров будут колебаться от +5 до +8 °C, а днем повысятся до +14 — +17 °C. Во второй половине осадки не предвидятся. Более того, станет теплее на 1 — 2 градуса.