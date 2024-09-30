Повсеместные дожди и минусовые температуры: неделя выдастся жутко холодной в Приморье

Posted 30 сентября, 01:44
Published 30 сентября, 01:44
Modified 30 сентября, 01:46
Updated 30 сентября, 01:46
Погода на наступившей неделе ожидается разной, сообщает «Примгидромет». Несмотря на теплые температуры, к вечеру в западных районах начнется дождь. А завтра, 1 октября, осадки нагрянут почти во все уголки региона. Кое-где температура воздуха упадет до +1°C ближайшей ночью. Днем столбики термометров поднимутся до +7 — +13 °C, только на востоке стрелки уличных градусников поднимутся до 20 °C.
В среду, 2 октября, фронты покинут Приморье и ночи станут еще холоднее, — -1 — +7 °C. Днем воздух прогреется до +11 — +17 °C.
Во второй половине недели из-за гребня антициклона в крае продолжится понижение температур. Ночью термометры покажут -4 — +4 °C, на юге будет теплее +5 — +11 °C. Максимальная температура составит +12 — +20 °C.
Во Владивостоке неделя начнется с теплых ноток — +19 — +22 °C. Во вторник в дальневосточную столицу придут дожди и похолодание до +9 — +12 °C. В среду ночью значения термометров будут колебаться от +5 до +8 °C, а днем повысятся до +14 — +17 °C. Во второй половине осадки не предвидятся. Более того, станет теплее на 1 — 2 градуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящие холода придут в Приморье в октябре.
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