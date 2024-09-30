Прикасаясь к божественной благодати: Владивосток стал духовным форпостом в ДФО

В это воскресенье, 29 сентября все православные Дальнего Востока, и все жители Приморья праздновали большое событие — Великий Чин освящения Спасо-Преображенского собора — под сводами храма и на центральной площади Владивостока собрались сотни горожан, для которых этот праздник важен и близок сердцу. Само таинство длилось несколько часов, и все это время к храму не прекращался поток людей. Владивостокцы приходили целыми семьями и, как говорят священнослужители, лица и души всех, кто присутствовал освящении, были освещены особым светом, наполнены духовной радостью. Ведь путь к этому торжественному и знаменательному дню был достаточно долгим и сложным.