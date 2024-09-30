Прикасаясь к божественной благодати: Владивосток стал духовным форпостом в ДФО

Posted 30 сентября, 06:41
Published 30 сентября, 06:41
Modified 30 сентября, 07:05
Updated 30 сентября, 07:05
В это воскресенье, 29 сентября все православные Дальнего Востока, и все жители Приморья праздновали большое событие — Великий Чин освящения Спасо-Преображенского собора — под сводами храма и на центральной площади Владивостока собрались сотни горожан, для которых этот праздник важен и близок сердцу. Само таинство длилось несколько часов, и все это время к храму не прекращался поток людей. Владивостокцы приходили целыми семьями и, как говорят священнослужители, лица и души всех, кто присутствовал освящении, были освещены особым светом, наполнены духовной радостью. Ведь путь к этому торжественному и знаменательному дню был достаточно долгим и сложным.
«Мы прихожане этого храма, ходим регулярно с самого первого дня, когда жителям и гостям Владивостока открыли двери для свободного посещения. Это, в первую очередь, вера в Бога, без нее мы ничто, мы веруем и верим Богу, без него ничего не бывает. В любой день, когда бы вы сюда не пришли, здесь всегда много людей. А каждое воскресенье службы посещают очень много владивостокцев. Этот собор нужен людям», — отметили прихожанки Анна и Людмила, добавив, что и для них это событие — большая радость.
«Хорошо, что нашлись такие люди, которые смогли внести средства на строительство этого храма, довели это до конца. Только люди, которые любят свой край, способны на такие широкие жесты. И для нас это очень важно, для православных, которые здесь живут, любят свою землю», — подчеркнула Людмила.
Ирина и Сергей Трофимович живут во Владивостоке всю свою жизнь, ход строительства внимательно отслеживали, потому что считают возведение храма важным и нужным.
«Мы не прихожане храма, но это такое важное мероприятие для города, поэтому не могли не прийти. Тем более тут такую красоту создали, мы пришли вместе с народом нашим вот это все посмотреть, послушать», — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» Ирина.
«Собор построен на историческом месте Владивостока. Для города это важно, особенно сегодня. Народ всегда во что-то верил, в советские времена, когда это все отменили, храмы уничтожили, люди-то верить не перестали, но потеряли основу. И теперь историческая справедливость восторжествовала, храм построен, для верующих, да и для всех горожан это важно. Мы стали свидетелями исторических событий, наблюдали все этапы строительства — приходили сюда еще когда шли строительные работы, когда уже горожан пускали, потом, когда иконы начали расписывать, и на открытие приходили, и вот сегодня на Великое освящение. Это все на наших глазах создавалось. Этого многие ждали», — подчеркнул Сергей Трофимович.
Чин Великого освящения совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который прибыл в дальневосточную столицу по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Во время богослужения прошел Крестный ход и состоялась праздничная Божественная литургия.
После проведения многочасового обряда владыка Павел обратился к священнослужителям и пастве со словами поздравлений с этим святым праздником, который положил начало работе самого крупного собора Приморья и Дальнего Востока.
«Сегодня по благословению великого патриарха Кирилла мы совершили освящение этого прекрасного храма соборного в честь Преображения Господня, один из престолов освящён в честь Владимирской Иконы Божией Матери, и еще один престол — в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской», — сказал митрополит Павел.
Владыка Московский и всея Руси Кирилл сам не смог приехать для проведения Великого Чина освящения, но направил послание с приветствием и словами благодарности за этот великий труд.
«Поздравляю всех со знаменательным и поистине долгожданным событием в жизни Дальнего Востока! Много замыслов в сердце человека, но состоятся только определенные Господом. Некоторым идеям по божьему усмотрению действительно уготована непростая судьба, и история строительства Спасо-Преображенского собора яркий тому пример. Проект, задуманный еще первым Владивостокским архиепископом Евсевием Никольским на рубеже 19-20 веков реализовался лишь спустя сто лет многими трудами и усилиями сотен тысяч приморцев, живущих уже в обновленной России, прошедших через горнило тяжелых гонений на веру и церковь. И вот ныне прекрасный собор возвышается на берегу бухты Золотой Рог, торжественно встречая золотыми куполами всех входящих в гавань Владивостока, и зримо свидетельствуя о православных основах русской цивилизации и культуры.
Великое освящение главного храма Приморья несомненно имеет историческое значение для всего Дальнего Востока, который сегодня активно и успешно развивается. Здесь начинается Россия и находится духовный форпост нашего народа, сюда устремлены миллионы взоров наших соотечественников. Надеюсь, что воздвигнутый собор станет не только архитектурной жемчужиной Приморья, но и важным центром религиозного и нравственного просвещения людей, где бы они черпали благодатные силы и утешение, получая поддержку и приобщаясь к богатым сокровищам православной веры. Выражаю искреннюю признательность всем потрудившимся. Радуюсь, что исполнилась заветная мечта многих поколений православных приморцев», — зачитал митрополит Павел послание святейшего патриарха Кирилла.
Митрополит Павел огласил указ святейшего патриарха, согласно которому в связи с завершением строительства Спасо-Преображенского собора ему присвоен статус кафедрального. При этом Свято-Никольскому собору города Владивостока, ранее имевшему статус кафедрального, присвоен статус приходского с сохранением наименования.
Строительство храма начиналось при митрополите Вениамине, а уже митрополит Владимир продолжил это благое дело, которое удалось завершить через долгих 13 лет. Владыка Вениамин поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил всех, кто стал причастным к этому великому событию, и предложил главную площадь Владивостока назвать Преображенской. Кстати, это уже второе предложение по переименованию центральной площади, ранее поступила идея назвать ее Соборной.
Митрополит Павел объяснил, почему важно было провести этот Великий Чин освящения, подчеркнув, что Чин освящения призвал Благодать Святого Духа.
«Храм Божий, конечно, это стены, крыша, купола, кресты, иконы. Но если не будет освящения, не будет призывания благодати Святого Духа, то это место не будет приносить той радости, той духовной благодатной силы, которые можно получить только лишь во время молитвы. Как раз сегодня произошла эта полная гармония, люди построили храм, молитвенно призвали Благодать Святого Духа. Сегодня и внешняя оболочка храма есть и внутреннее содержание, и теперь каждый, кто хочет прикоснуться к небу, может прийти в этот храм», — отметил митрополит Павел.
Он поблагодарил всех, кто причастен к созданию храма, властям за принятое решение возвести собор именно на этом месте, имеющем историческое значение. Храм был возведен на средства пожертвований. Основными благотворителями, которые жертвовали на убранство храма и благоукрашения стали компании «Терминал Астафьева», «Далькомхолод», «Владивостокская фабрика мороженого» и другие. Также на собор жертвовали и простые прихожане приморских храмов.
«Это украшение города, это лицо города. Каждый корабль, который будет заходить в порт, будет видеть золотые купола собора. Наши русские города всегда славились храмами божьими, это свидетельство того, что наш народ живой», — сказал владыка.
Особую значимость события, строительства собора отметил и митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.
«Сегодня произошло историческое событие — Великое освящение нашего Спасо-Преображенского собора, которому усвоен статус кафедрального. Мы знаем, как сложно шло строительство, какие труды были положены благотворителями, священнослужителями, всеми причастными. Наконец все это увенчалось этим замечательным днем. Теперь храм заживет своей полноценной богослужебной жизнью, сюда уже приходят многие прихожане, жители края, гости города. Я думаю, что под церковными сводами они будут слушать проповеди, будут молиться о себе, о своих родных и близких, о стране нашей российской. Для Приморья это духовный центр, это восстановление той исторической справедливости, которая была нарушена в 30-х годах, когда был взорван дореволюционный Успенский собор. Новый собор, мы видим, как благоукрашается, продолжается создание настенных росписей, я думаю, что благолепный вид внутреннего убранства, его внешний вид будет привлекать все большее количество людей», — отметил владыка.
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