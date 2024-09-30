Продолжение «дурнопахнущей» истории: спальный район Владивостока заливают нечистоты

Posted 30 сентября, 02:20
Published 30 сентября, 02:20
Modified 30 сентября, 02:22
Updated 30 сентября, 02:22
В краевой столице на Днепровской в пятницу, 27 сентября, случилась дурнопахнущая авария, — течь канализации разлилась по улице между домами №51 и №55. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в Примводоканал за комментарием.
В пресс-службе предприятия сообщили, что заявка о происшествии поступила в диспетчерскую в воскресенье, 29 сентября. Также выяснилось, что специалисты Горканализации отправятся на устранение причины аварии в течение сегодняшнего дня, 30 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока столкнулись с еще одной неприятной проблемой в минувшую субботу, — из кранов полилась грязная вода.
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