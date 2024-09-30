Сирены взвоют во Владивостоке: горожан просят приготовиться — паниковать не стоит

Мероприятие проводится для того, чтобы объективно оценить работоспособность оконечных устройств оповещения и проверить готовность персонала, ответственного за запуск систем предупреждения населения. Это важно для того, чтобы все системы были готовы для своевременного оповещения жителей в случае чрезвычайных ситуаций.