Сирены взвоют во Владивостоке: горожан просят приготовиться — паниковать не стоит

Posted 30 сентября, 02:54
Published 30 сентября, 02:54
Modified 30 сентября, 02:56
Updated 30 сентября, 02:56
Плановая проверка систем предупреждения населения пройдет в Приморье и других регионах страны. Эти специальные системы нужны для быстрого оповещения людей о возможной угрозе или происшествии природного или техногенного характера.
В начале октября планируется провести проверку, включая испытание сирен и громкоговорителей, а также замену эфира на обязательных общенациональных телевизионных и радиоканалах. Информация появится также в мобильном приложении МЧС России. При звуке сирены важно сохранять спокойствие, включить телевизор или радио на общедоступном канале и прослушать сообщение.
Во время проверки работоспособности систем оповещения населения будут включены все оконечные устройства и передан сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». На теле- и радиоканалах будет транслироваться информация в виде аудио- или аудиовизуального сообщения о проверке системы оповещения населения.
Мероприятие проводится для того, чтобы объективно оценить работоспособность оконечных устройств оповещения и проверить готовность персонала, ответственного за запуск систем предупреждения населения. Это важно для того, чтобы все системы были готовы для своевременного оповещения жителей в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ЧП, которое произошло в популярном туристическом месте в Приморье.
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