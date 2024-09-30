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Posted 30 сентября, 02:54

Published 30 сентября, 02:54

Modified 30 сентября, 02:56

Updated 30 сентября, 02:56

Сирены взвоют во Владивостоке: горожан просят приготовиться — паниковать не стоит

Сирены взвоют во Владивостоке: горожан просят приготовиться — паниковать не стоит

30 сентября 2024, 02:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
МЧС
Сигналы, включая запуск сирен и трансляцию сообщений по ТВ-каналам, жители Приморья услышат уже через пару дней, важно быть готовыми.

Плановая проверка систем предупреждения населения пройдет в Приморье и других регионах страны. Эти специальные системы нужны для быстрого оповещения людей о возможной угрозе или происшествии природного или техногенного характера.

В начале октября планируется провести проверку, включая испытание сирен и громкоговорителей, а также замену эфира на обязательных общенациональных телевизионных и радиоканалах. Информация появится также в мобильном приложении МЧС России. При звуке сирены важно сохранять спокойствие, включить телевизор или радио на общедоступном канале и прослушать сообщение.

Видео: mchs_vdk.

Во время проверки работоспособности систем оповещения населения будут включены все оконечные устройства и передан сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». На теле- и радиоканалах будет транслироваться информация в виде аудио- или аудиовизуального сообщения о проверке системы оповещения населения.

Мероприятие проводится для того, чтобы объективно оценить работоспособность оконечных устройств оповещения и проверить готовность персонала, ответственного за запуск систем предупреждения населения. Это важно для того, чтобы все системы были готовы для своевременного оповещения жителей в случае чрезвычайных ситуаций.

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