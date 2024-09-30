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Posted 29 сентября 2024, 23:40

Published 29 сентября 2024, 23:40

Modified 29 сентября 2024, 23:42

Updated 29 сентября 2024, 23:42

Сентябрь завершится на теплой ноте в Приморском крае

Скромно попрощавшись, упорхает: теплая погода ждет Приморье в последний день сентября

29 сентября 2024, 23:40
Фото: 1MI.

Сентябрь завершится на теплой ноте в Приморском крае

Сюжет
Погода
На календаре уже конец первого осеннего месяца, а термометры все еще переваливают за 20 градусов тепла днем во многих районах Приморского края.

Сегодня, 30 сентября, в регионе будет преимущественно без осадков, сообщает «Примгидромет». Температурный фон составит +20 — +25 °C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер, который разовьется жл сильного после обеда. Воздух прогреется до +18 — +20 °C.

В Уссурийске тоже прогнозируется переменная облачность. Ближе к обеду задует южный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +21 — +23 °C.

В Находке переменная облачность и южный умеренный ветерок. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро в Приморский край наведаются настоящие морозы.

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