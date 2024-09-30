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Posted 30 сентября, 02:01

Published 30 сентября, 02:01

Modified 30 сентября, 02:03

Updated 30 сентября, 02:03

Течь канализации спровоцировала жуткую вонь в одном из районов Владивостока

Вонь на весь двор: нечистоты бьют из-под земли во Владивостоке — видео

30 сентября 2024, 02:01
Фото: 1MI

Течь канализации спровоцировала жуткую вонь в одном из районов Владивостока

Сюжет
Канализация
У некоторых горожан Владивостока выходные выдались, мягко говоря, дурнопахнущими. Ведь порыв канализации заставил местных жителей вдыхать «убивающие» ароматы с пятницы.

В дальневосточной столице на Днепровской между домами №51 и 55, вероятно, случился порыв канализации. По данным горожан, канализация бьет из-под земли с пятницы, 27 сентября. Неприятная ситуация сопровождается вонью на весь двор, подчеркнул один из жильцов данного района.

Судя по видео, нечистоты действительно разливаются масштабно, охватывая всю асфальтированную территорию.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из кранов побежала грязная вода в разных районах Владивостока.

Беда пришла в разные района Владивостока: из кранов полилась грязная вода — фото
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