Вонь на весь двор: нечистоты бьют из-под земли во Владивостоке — видео

Posted 30 сентября, 02:01
Published 30 сентября, 02:01
Modified 30 сентября, 02:03
Updated 30 сентября, 02:03
В дальневосточной столице на Днепровской между домами №51 и 55, вероятно, случился порыв канализации. По данным горожан, канализация бьет из-под земли с пятницы, 27 сентября. Неприятная ситуация сопровождается вонью на весь двор, подчеркнул один из жильцов данного района.
Судя по видео, нечистоты действительно разливаются масштабно, охватывая всю асфальтированную территорию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из кранов побежала грязная вода в разных районах Владивостока.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))