Высота страсти не помеха, доказали владивостокцам пылкие аргентинцы

Во время спектакля на сцене — а точнее, над сценой, на высоте шести метров (хотя подчас артисты компании воздушного современного танца работают и на 30-метровой высоте), — под живую музыку мини-оркестра и прекрасный вокал, танцоры, как и положено в танго, сливались в страсти, в яростных эмоциях, без слов рассказывая зрителям о любви, ревности, одиночестве, радости и боли. И тросы-страховки вовсе не мешали, в какой-то момент зрители просто перестали их замечать. И дарило воздушное танго собравшимся в зале Приморской сцены Мариинского театра страсти ничуть не меньше, чем обычное, земное. Гравитация тут ни при чем.