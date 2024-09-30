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Posted 30 сентября, 01:37

Published 30 сентября, 01:37

Modified 30 сентября, 01:39

Updated 30 сентября, 01:39

Спектакль «8осемь» показал Владивостоку Тихоокеанский театральный фестиваль

Высота страсти не помеха, доказали владивостокцам пылкие аргентинцы

30 сентября 2024, 01:37
Фото: vostokmedia.com

Спектакль «8осемь» показал Владивостоку Тихоокеанский театральный фестиваль

Сюжет
Тихоокеанский театральный фестиваль
В страстном и искреннем порыве они сливаются воедино и тут же разлетаются в стороны, и снова летят друг к другу — под звуки терпкого танго. Вот такой он, воздушный современный танец, и показал его Владивостоку Тихоокеанский театральный фестиваль.

Одним из самых необычных спектаклей в программе третьего Тихоокеанского театрального фестиваля стала постановка компании воздушного современного танца Бренды Анхьель «8осемь» (16+).

— Воздушную хореографию нельзя описать одним словом, это то, что создаёт пространственное волшебство, когда танцоры могут ходить по стенам и выполнять трюки, которые в обычном танго просто невозможны, — рассказала Бренда Анхьель. — Я давно занимаюсь воздушной хореографией, это мое изобретение, жанр, в котором классические танцы, спорт и цирк слились, появилось синтетическое искусство, новое направление.
Бренда АнхьельБренда Анхьель
Бренда Анхьель. Фото: vostokmedia.com

«8осемь» — первый спектакль в стиле танго, до этого постановки Бренды опирались на стиль contemporary dance.

— Но я не могла не обратиться к танго, — говорит Бренда Анхьель, — ведь танго и моя любимая Аргентина — это как две половинки одного целого. Собственно, и название спектакля — тоже дань танго. Ведь так называется один из самых известных шагов в этом танце.

Во время спектакля на сцене — а точнее, над сценой, на высоте шести метров (хотя подчас артисты компании воздушного современного танца работают и на 30-метровой высоте), — под живую музыку мини-оркестра и прекрасный вокал, танцоры, как и положено в танго, сливались в страсти, в яростных эмоциях, без слов рассказывая зрителям о любви, ревности, одиночестве, радости и боли. И тросы-страховки вовсе не мешали, в какой-то момент зрители просто перестали их замечать. И дарило воздушное танго собравшимся в зале Приморской сцены Мариинского театра страсти ничуть не меньше, чем обычное, земное. Гравитация тут ни при чем.

— Наша постановка — не набор номеров, — подчеркнула Бренда Анхьель, — это спектакль, в котором есть общая идея, основная мысль, единое послание, состоящее из разных эмоций. Большое значение также имеет свет, который подчёркивает атмосферу каждого элемента постановки и выступает связующим звеном.

Основа труппы — артисты, которые учились классической хореографии, танго, но при этом имеют и акробатическую подготовку. Репетиции и тренировки занимают очень много времени — ведь по сути танцоры выполняют сложнейшие трюки в воздухе. Каждое движение должно быть отработано до автоматизма и отточено.

— Я пришла в труппу, имея подготовку в области современного и классического танца, — рассказала актриса Морена Грассо. — Занималась также акробатикой и цирком. Самое трудное в воздушном танце? Здесь нужна дисциплина и еще раз дисциплина, постоянные тренировки и занятия танцем. Это сложно, но очень интересно.
Морена ГрассоМорена Грассо
Морена Грассо. Фото: vostokmedia.com

Напомним, организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чему учились владивостокцы на мастер-классе у китайского режиссёра.

Примите позу: необычный театральный мастер-класс прошёл во Владивостоке
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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Тихоокеанский театральный фестиваль
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