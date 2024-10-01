Большие возможности для малого и среднего бизнеса в Хабаровске

Буквально каждый житель, как минимум, сразу после заселения поинтересуется — какие коммерческие объекты находятся поблизости от его дома, чем они ему могут быть полезны? И если предложение заинтересовало, оказалось востребованным и конкурентоспособным, то бизнесмен может получить лояльного клиента не только в момент, но и на годы вперед. Потребительские привычки — сила. А «сарафанное радио», в том числе и в форме актуальных соседских чатов в мессенджерах — еще и позволит неплохо сэкономить на рекламе.