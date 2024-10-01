Большие возможности для малого и среднего бизнеса в Хабаровске

Posted 30 сентября, 23:02
Published 30 сентября, 23:02
Modified 1 октября, 02:51
Updated 1 октября, 02:51
Комплексная застройка преображает российские города. Их жители всё больше заселяются в новое комфортное жилье, а бизнес получает импульс для развития благодаря вводу коммерческой недвижимости на первых этажах корпусов современных кварталов. Почему это перспективно?
Покупки «в тапочках»
Коммерческая недвижимость в новых жилых комплексах пользуется стабильным спросом у предприятий сферы торговли и услуг. И дело не только в том, что бизнес фактически приходит к людям домой.
Жители новостроек — это потенциальные клиенты, причём с хорошим стабильным достатком. Они смогли купить достаточно дорогостоящие квартиры. У них есть объективные запросы на товары и услуги как по обустройству нового дома, так и для дальнейшей жизни в новой локации.
Буквально каждый житель, как минимум, сразу после заселения поинтересуется — какие коммерческие объекты находятся поблизости от его дома, чем они ему могут быть полезны? И если предложение заинтересовало, оказалось востребованным и конкурентоспособным, то бизнесмен может получить лояльного клиента не только в момент, но и на годы вперед. Потребительские привычки — сила. А «сарафанное радио», в том числе и в форме актуальных соседских чатов в мессенджерах — еще и позволит неплохо сэкономить на рекламе.
Стратегии инвестирования в коммерческую недвижимость
Первый вариант — покупка недвижимости для получения пассивного дохода за счет сдачи в аренду. Это распространенная и мировая практика. Доход можно увеличить, если купить большую площадь и нарезать ее на мелкие помещения, у которых выше стоимость квадратного метра. По мнению экспертов, наибольшей популярностью у арендаторов в столицах и регионах России пользуются небольшие бизнес-площади — от 50 до 100 кв. м.
Второй вариант — покупка коммерческих площадей для последующей перепродажи. Качественная недвижимость всегда ликвидна. Её можно не только быстро продать, но и хорошо заработать на этом. На стадии строительства — одна цена, но, как показывает практика, уже после окончательного заселения дома она становится совсем другой, значительно выше.
Кстати, ничто не мешает совмещать оба этих подхода — сдавать площади в аренду в ожидании хорошей цены для выгодной перепродажи. Более того, коммерческие площади, на который уже работает бизнес, ценятся на рынке гораздо выше пустующих.
Третий вариант — покупка недвижимости для ведения бизнеса. Свое помещение позволяет экономить на ежемесячной арендной плате, и что важно, страхует от прихотей собственника — не нужно бояться расторжения договора, повышения платы или других ухудшений условий аренды. Как следствие, горизонт планирования бизнеса увеличивается. А когда дела пойдут совсем, как говорится, в гору, то для расширения своего дела можно взять новый кредит под залог уже имеющейся в собственности недвижимости.
Выгодные объекты
Среди возводимых в Хабаровске жилых комплексов прямо сейчас можно выделить «Северный парк». Так называется квартал, который строит компания ПИК в развитом Железнодорожном районе. Там располагаются современные дома с дворами-парками, школой, детским садом, между ними протянулся бульвар с зонами для игр и спорта. Путь до центра города на автомобиле займет всего 10 минут.
«ПИК — это крупнейший девелопер федерального уровня, спрос на его проекты всегда особый. Ключевое преимущество — комплексное развитие территории строительства. Квартиры от ПИК востребованы на рынке и быстро раскупаются хабаровчанами и в целом жителями Дальнего Востока. А высокий интерес к жилой недвижимости рождает активный спрос и на коммерческую», — комментирует риелтор Олег Васильев.
При этом у жителей дальневосточных регионов есть хорошая возможность купить квартиру с минимальной переплатой по программе «Дальневосточная ипотека». ПИК предлагает ставку от 0,1% — сегодня это, пожалуй, лучшее условие приобретения жилья в кредит в России.
Ценное преимущество встроенной коммерческой недвижимости в случае покупки в жилых кварталах ПИК, на первых этажах корпусов — прямая продажа, без накруток от посредников. Совершить сделку очень просто, причем это можно сделать онлайн из любого региона страны — на сайте девелопера в личном кабинете или в мобильном приложении.
Цена коммерческой недвижимости в «Северном парке» осенью 2024 года начинается примерно от 10 млн рублей, стоит отдельно обращать внимание на помещения в одноэтажных пристройках — они как правило имеют правильную свободную планировку и больше технических возможностей для вашего бизнеса. Площади начинаются от 93 м².
Большой плюс коммерческих помещений в жилом квартале «Северный парк» от ПИК — правильная планировка и свободное функциональное назначение — в них сможет разместиться практически любой тип бизнеса.
Выгодными техническими характеристиками коммерческой недвижимости здесь будут витринное остекление, высота потолков до 4 м и отдельный вход на уровне земли. Также есть возможность объединения смежных объектов для открытия более крупного бизнес-пространства.
Столичный уровень с 30-летним опытом
За 30 лет работы — компания основана в 1994 году в Москве — девелопер ПИК возвел более 35 млн кв. м жилья и объектов социальной инфраструктуры, сегодня работает в 16 регионах России на проектах комфорт и бизнес-класса.
Хорошо зарекомендовал себя ПИК и на всём Дальнем Востоке, не только в Хабаровске. Среди знаковых проектов в макрорегионе — «Босфорский парк», «Борисенко, 48», «Снежный парк» во Владивостоке, масштабные «Уюн парк» в Южно-Сахалинске и «Зея парк» в Благовещенске.
Проект «Северный парк» в нашем региональном центре возводится по определенным правилам реализации всех проектов компании ПИК. Жилые дома с индивидуальной авторской архитектурой столичного уровня, в них большой выбор современных функциональные планировок и многое другое.
«Проекты ПИК традиционно предусматривают улучшенное дизайнерское благоустройство, создание максимально комфортной новой городской среды: она включает закрытые дворы без машин, подземные паркинги, наличие в шаговой доступности необходимой социальной инфраструктуры (детсады, школы).
Девелопер создает все условия, чтобы жители больше времени проводили рядом со своим домом. Одновременно такой подход обеспечивает высокий клиентский трафик для предприятий сферы услуг на первых этажах жилых корпусов в наших кварталах», — подводит итог Анастасия Дудкова, заместитель лидера группы продаж коммерческой недвижимости федерального девелопера ПИК.
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