«Да будет свет!» — сказали в театре: зачем в опере и балете законы физики

— Когда мы узнаем о предстоящих гастролях, стараемся получить максимум технической информации о площадке, на которой будет работать театр. В идеале — заранее я выезжаю на место, чтобы посмотреть, пообщаться с местным персоналом, сфотографировать, записать всё, что там имеется. Если же так не получается, то мы общаемся с коллегами удаленно: у меня есть список обязательных вопросов, которые необходимо задать принимающей стороне. Я всегда говорю, что успешные гастроли — это 90 процентов работы дома. Когда мы приезжаем на площадку, мы уже должны знать, какая у них аппаратура, где она располагается, какой пульт, какие силовые разъёмы на площадке.