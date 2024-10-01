Демешин принял решение о запрете работы мигрантов в общественном транспорте и такси

Posted 1 октября, 08:01
Published 1 октября, 08:01
Modified 1 октября, 08:04
Updated 1 октября, 08:04
— Краевой комитет по труду и занятости населения по моему поручению подготовил проект документа, запрещающего привлекать иностранных граждан с патентами в качестве водителей общественного транспорта, в т. ч. междугороднего, и такси. Также им будет запрещено трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Сейчас проект этого постановления проходит правовую экспертизу, — сообщил жителям Хабаровского края о грядущих ограничениях губернатор.
Дмитрий Демешин отметил, что уже неоднократно высказывал своё мнение о необходимости здравой реакции на складывающуюся в миграционной сфере ситуацию, и ранее, работая в Генпрокуратуре, и этим летом, уже будучи врио губернатора Хабаровского края. Сейчас, по мнению главы региона, пришло время переходить от слов к конкретным действиям.
— Попадающие под запрет профессии подразумевают постоянный контакт с людьми и напрямую касаются вопросов безопасности. Поэтому мы начинаем вводить ограничения на фактически бесконтрольную трудовую деятельность иностранцев в регионе в этих отраслях, — прокомментировал глава региона.
Напомним, в конце июля Дмитрий Демешин поднял в своих социальных сетях тему роста преступности среди мигрантов. Глава региона предложил ряд шагов, которые позволят усилить меры контроля в вопросе миграции и защитят интересы местных жителей. В частности, губернатор выдвинул следующие инициативы:
— ужесточить наказание за подделку миграционных документов, разрешений, за фиктивную регистрацию;
— ввести квоты на рабочие места для мигрантов, ориентируясь в том числе и на опыт других регионов, например, Амурской области, где действует запрет на работу в агропроме, а также Камчатку и Магаданскую область, где аналогичный запрет касается работы в такси;
— дать людям возможность ставить оценки работе мигрантов и формировать основе этих оценок социальный рейтинг;
— наладить межведомственную профилактику, сделав особый упор на профилактику экстремизма.
— Конечно, нужно учитывать интересы развития экономики, которая без дополнительных человеческих ресурсов не «задышит». Но делать это мы будем системно и, в первую очередь, с опорой на собственные кадры, которые должны получить первоочередное право занять все нужные нам ниши, — заявил Дмитрий Демешин.
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