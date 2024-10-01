Демешин принял решение о запрете работы мигрантов в общественном транспорте и такси

Дмитрий Демешин отметил, что уже неоднократно высказывал своё мнение о необходимости здравой реакции на складывающуюся в миграционной сфере ситуацию, и ранее, работая в Генпрокуратуре, и этим летом, уже будучи врио губернатора Хабаровского края. Сейчас, по мнению главы региона, пришло время переходить от слов к конкретным действиям.