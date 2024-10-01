ДОМ. РФ выставил на торги историческую недвижимость в центре Владивостока

Также ДОМ.РФ проведёт 22 ноября аукцион по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: ул. Гоголя, д. 27. В составе лота: участок 0,03 га и здание площадью 312,4 кв. м. Недвижимость подойдёт для использования в коммерческих целях. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в начале 1920 г. проходили конспиративные заседания областного Военно-революционного штаба по подготовке восстания против диктатуры Розанова». Окружение представлено многоэтажной жилой застройкой, административными зданиями и торговыми объектами. Поблизости находится одна из крупных транспортных развязок города, соединяющая Некрасовскую ул. с ул. Гоголя. Остановка общественного транспорта «Голубиная Падь» расположена на расстоянии около 270 м. До Золотого моста — 1,7 км.