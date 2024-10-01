ДОМ. РФ выставил на торги историческую недвижимость в центре Владивостока

Posted 1 октября, 06:00
Published 1 октября, 06:00
Modified 1 октября, 06:00
Updated 1 октября, 06:00
Помещения общей площадью около 1,6 тыс. кв. м находятся в комплексе исторических зданий конца XIX-начала XX века в центре Владивостока. Все они располагаются в объектах культурного наследия регионального значения, по адресу: ул. Светланская, д. 53. Ближайшее окружение представлено общественно-деловой застройкой. В шаговой доступности находятся: Дальневосточный государственный институт искусств, Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького, Дом офицеров флота, администрация Приморского края, другие знаковые объекты. Ближайшая остановка общественного транспорта «Улица Лазо» находится на расстоянии около 100 м, до Золотого моста — 600 м, до центра города — менее километра.
Жилой дом (здесь продаются помещения на 1-2-м этажах общей площадью 294,5 кв. м) был построен в начале ХХ века и на протяжении всего времени использовался по назначению.
Заявки на участие в торгах принимаются до 14 октября. Аукцион пройдёт 18 октября. Начальная цена лота — 26,42 млн рублей.
Бывший доходный дом Бюргина (в нём на продажу выставлены помещения на 1-2-м этажах общей площадью 243,6 кв. м) был построен в 1893 году. В нём была открыта первая во Владивостоке парикмахерская.
Заявки на участие в торгах принимаются до 21 октября. Аукцион пройдёт 25 октября. Начальная цена лота — 22,19 млн рублей.
Здание бывшей кондитерской Кокина, в котором на торги выставлены помещения на 1-3-м этажах общей площадью 1,04 тыс. кв. м, также было построено в 1893 году. Здесь была бильярдная и валютно-брокерская контора.
Заявки на участие в торгах принимаются до 11 ноября. Аукцион пройдёт 15 ноября. Начальная цена лота — 78,92 млн рублей.
В советское время помещения в двух последних зданиях использовались Дальневосточным политехническим институтом (ДВПИ). После его вхождения в состав ДВФУ они были переданы управлению министерства юстиции по Приморскому краю. В разное время здесь также открывались кафе, рестораны, магазины.
Также ДОМ.РФ проведёт 22 ноября аукцион по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: ул. Гоголя, д. 27. В составе лота: участок 0,03 га и здание площадью 312,4 кв. м. Недвижимость подойдёт для использования в коммерческих целях. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в начале 1920 г. проходили конспиративные заседания областного Военно-революционного штаба по подготовке восстания против диктатуры Розанова». Окружение представлено многоэтажной жилой застройкой, административными зданиями и торговыми объектами. Поблизости находится одна из крупных транспортных развязок города, соединяющая Некрасовскую ул. с ул. Гоголя. Остановка общественного транспорта «Голубиная Падь» расположена на расстоянии около 270 м. До Золотого моста — 1,7 км.
Заявки на участие в торгах принимаются до 18 ноября. Начальная цена лота — 13,14 млн рублей.
На все здания оформлены охранные обязательства и паспорта объектов культурного наследия. По условиям аукционов, победители будут обязаны провести работы по сохранению объектов, а также выполнять требования по их содержанию и использованию в установленном законом порядке.
Справочно:
Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».
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