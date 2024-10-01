Дождь, ветер и минусовая температура: что будет с погодой завтра в Приморье?

Posted 1 октября, 09:14
Published 1 октября, 09:14
Modified 1 октября, 09:14
Updated 1 октября, 09:14
Ночью 2 октября в Приморье будет наблюдаться поле пониженного атмосферного давления, что приведет к небольшим осадкам. На востоке края возможен умеренный дождь. Ветер северный и северо-западный, местами сильный, создаст прохладные условия. Температура воздуха ночью варьируется от -3 до +8°C, сообщает «Примгидромет».
Днем ситуация изменится: область повышенного давления принесет переменную облачность и преимущественно безосадочную погоду. На севере края возможны небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +13…+18°C, что создаст более комфортные условия для жителей региона.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура составит +5…+7°C, а днем поднимется до +13…+15°C. Ветер будет северным, умеренным до сильного.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность с температурой ночью +3…+5°C и днем +15…+17°C. Ветер здесь будет умеренным.
Находка порадует своих жителей переменной облачностью и температурой воздуха ночью +6…+8°C, а днем +16…+18°C. Северный и северо-западный ветер будет умеренным до сильного.
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