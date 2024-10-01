Есть пострадавший: появились новые подробности пожара на судне в Приморье

Posted 1 октября, 07:38
Published 1 октября, 07:38
Modified 1 октября, 07:40
Updated 1 октября, 07:40
В Находке вспыхнул пожар на судне, которое стояло на ремонте. Спасатели рассказали об инциденте, а также сообщили о том, что им удалось ликвидировать открытое горение на 50 квадратных метрах.
В 17:20 в официальном telegram-канале регионального МЧС появилась информация о том, что пожар полностью ликвидирован. Также стало известно о пострадавшем.
«Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал мужчина 1960 года рождения», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего.
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