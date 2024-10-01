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Posted 1 октября, 07:38

Published 1 октября, 07:38

Modified 1 октября, 07:40

Updated 1 октября, 07:40

Спасатели поделились новой информацией о пожаре на пароходе в Приморском крае

Есть пострадавший: появились новые подробности пожара на судне в Приморье

1 октября 2024, 07:38
Фото: 1MI

Спасатели поделились новой информацией о пожаре на пароходе в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Плавсредство, находящееся на ремонте, загорелось в Находке. МЧС Приморского края обнародовало новые детали инцидента.

В Находке вспыхнул пожар на судне, которое стояло на ремонте. Спасатели рассказали об инциденте, а также сообщили о том, что им удалось ликвидировать открытое горение на 50 квадратных метрах.

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В 17:20 в официальном telegram-канале регионального МЧС появилась информация о том, что пожар полностью ликвидирован. Также стало известно о пострадавшем.

«Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал мужчина 1960 года рождения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры пламени, которое охватило пароход в Приморском крае.

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